7 مواجهات نارية في انتظار ليفربول.. وسلوت يعلق: أفضل طريقة للحكم علينا

الجمعة، 18 أكتوبر 2024 - 11:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

تنتظر ليفربول 7 مواجهات نارية بعد العودة من فترة التوقف الدولي، في بطولات الدوري، وكأس الرابطة، ودوري الأبطال.

ليفربول يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد 7 جولات، بـ18 نقطة جمعهم من الفوز في 6 مباريات وخسارة مباراة.

أما في دوري الأبطال فنجح ليفربول في الفوز بمباراتيه أمام ميلان 3-1، وبولونيا الإيطالي 2-0، وكذلك في كأس الرابطة عبر وست هام بخماسية مقابل هدف وحيد.

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أرني سلوت المدير الفني لليفربول ذكر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي، وهي المباراة الأولى التي يخوضها الفريق بعد فترة التوقف الدولي في أكتوبر "أفضل طريقة للحكم على الفريق بعد 4 أسابيع عندما تأتي فترة التوقف الدولي المقبلة، سنعرف بشكل أفضل كيف نتصرف وكيف نؤدي في المباريات الصعبة بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا."

وأضاف سلوت: "الوحيدون الذين أظهروا قدرتهم على الأداء في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين هم مانشستر سيتي وأرسنال.

وتنتظر ليفربول 7 مواجهات مقبلة، قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر، على النحو التالي:

ليفربول أمام تشيلسي يوم الأحد 20 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

لايبزيج أمام ليفربول يوم الأربعاء 23 أكتوبر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول أمام أرسنال يوم الأحد 27 أكتوبر في الدوري الإنجليزي

برايتون أمام ليفربول يوم الأربعاء 30 أكتوبر في كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول أمام برايتون يوم السبت 2 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول أمام بايرن ليفركوزن يوم الثلاثاء 5 نوفمبر في دوري أبطال أوروبا

ليفربول أمام أستون فيلا يوم السبت 9 نوفمبر في الدوري الإنجليزي

ليفربول الدوري الإنجليزي الدوري دوري الأبطال أرني سلوت محمد صلاح
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