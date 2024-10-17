مانشستر يونايتد يوضح موقف مصابيه قبل لقاء برينتفورد

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 21:09

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد

استعاد مانشستر يونايتد كل من نصير مزراوي وأليخاندرو جارناتشو وأماد ديالو بعد غيابهم عن مباريات منتخباتهم خلال فترة التوقف الدولي.

وشارك الثلاثي في تدريبات يونايتد الجماعية يوم الخميس، استعدادا لمواجهة برينتفورد يوم السبت في الدوري الإنجليزي.

تم استبدال الدولي المغربي مزراوي في الشوط الأول من لقاء أستون فيلا، بسبب المرض، لكنه عاد الآن إلى التدريبات.

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وتعافى جارناتشو وأماد بعدما استبعدا من منتخبي الأرجنتين وكوت ديفوار في فترة التوقف الدولي الأخيرة بسبب الإصابة والمرض.

وأجرى مانويل أوجارتي جلسة تعافي بعد عودته للتو من التواجد مع منتخب أوروجواي الذي لعب مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026.

وتعرض أوجارتي لإصابة، قد تبعده عن صفوف الشياطين الحمر مجددا، إذ غادر مباراة منتخب أوروجواي ضد الإكوادور مصابا قبل نهاية اللقاء بدقائق.

في البداية، كان يُعتقد أنه تعرض لإصابة في الكاحل، لكن تم رؤيته أيضًا وهو يمسك بفخذه، ولا تزال طبيعة المشكلة غير معلنة من قبل المنتخب الوطني أو الفريق.

فيما واصل تيريل مالاسيا تقدمه نحو التعافي من إصابة طويلة الأمد من خلال المشاركة في الجزء الأول من التدريب الجماعي.

وأوضح مانشستر يونايتد عبر موقعه أن الثنائي كوبي ماينو وهاري ماجواير سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب الإصابة

بينما يواصل ماسون ماونت ولوك شاو التعافي من الإصابات التي ضربتهما مؤخرا.

مانشستر يونايتد نصير مزراوي أليخاندرو جارناتشو أماد ديالو كوبي ماينو هاري ماجواير
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