روبن أموريم يعلق على "هل يخلف جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي"

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 20:57

كتب : FilGoal

روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة

علق روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة على التقارير التي تربطه باحتمالية خلافة بيب جوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

تعاقد بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، في حين لم يحسب المدرب الإسباني مصيره من الاستمرار في إنجلترا.

ومؤخرا، أعلن نادي مانشستر سيتي تعيين هوجو فيانا المدير الرياضي لنادي سبورتنج لشبونة، كمدير رياضي جديد لـ مانشستر سيتي بداية من الموسم المقبل.

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الأمر الذي جعل الإعلام يرشح روبن أموريم لاحتمالية الاجتماع بـ هوجو فيانا مجددا في مانشستر سيتي، إذ يمكن لـ فيانا أن يساهم في اختيار أموريم لخلافة جوارديولا في حالة رحيله.

وعلق روبن أموريم على هذا الترشيح، فقال في تصريحات لصحيفة "ريكورد" البرتغالية قائلا: "هوجو فيانا يريد الفوز أكثر من أي شخص آخر في مانشستر سيتي. لدينا مسارات مختلفة ومتفصلة، وعلاقتنا المهنية ليست دائمة."

وأضاف: "تعيينه لا يعني أنني سأنتقل إلى مانشستر سيتي. لدينا علاقة مهنية جيدة جدًا."

أموريم أكمل "لا شيء قد تغير في سبورتنج لشبونة. كل شيء يبقى كما هو حتى نهاية الموسم. من الواضح أن فيانا، خلال أسبوع مواجهتنا لمانشستر سيتي، لن يسمح له بدخول غرفة الملابس. سأستبعده لتجنب أي صراعات. بخلاف ذلك، كل شيء سيظل كما هو حتى نهاية الموسم."

ربط أموريم بأحد الفرق الإنجليزية لا يحدث لأول مرة، إذ كان مرشحا قويا لتدريب ليفربول خلال الصيف الماضي، قبل الاستقرار على إسناد المهمة لـ أرني سلوت.

وتشير التقارير الأخيرة إلى اهتمام مانشستر يونايتد كذلك بأموريم في ظل عدم اليقين حول مستقبل إريك تن هاج في أولد ترافورد، بينما ارتبطت أندية تشيلسي ووست هام يونايتد سابقًا بالاهتمام به أيضا.

من جهته، حقق روبن أموريم نجاحات مذهلة رفقة سبورتنج لشبونة، إذ وصلت نسبة انتصارات إلى 71.37% في 234 مباراة كمدرب لسبورتينج، ولم يختلف الأمر من جهة الألقاب، فأعاد لقب الدوري البرتغالي إلى خزائن النادي العريق عام 2021 بعد 19 عاما من الغياب، قبل أن يحققه مجددا في الموسم الماضي، وبينهما بطولتي كأس رابطة، وبطولة كأس سوبر برتغالي.

وقبل مهمة سبورتنج لشبونة، سبق وتوج بطلا لـ كأس الرابطة أيضا رفقة سبورتنج براجا.

ويرتبط صاحب الـ39 عاما بعقد رفقة سبورتنج لشبونة حتى صيف 2026.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد سبورتنج لشبونة
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