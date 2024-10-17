"خوفا من محاكمة غير عادلة".. باكيتا يصدر بيانا بشأن قضية المراهنات

أصدر البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وست هام يونايتد بيانا بشأن أنباء متداولة حول قضيته الخاص بالمراهنات.

لوكاس باكيتا النادي : وست هام يونايتد وست هام يونايتد

ووجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهاما إلى باكيتا بسبب انتهاكه لقواعد المراهنة. (طالع التفاصيل)

وكتب باكيتا عبر حسابه: "لقد شعرت بالإحباط والانزعاج الشديدين بعد أن قرأت مؤخرًا مقالات صحفية مضللة وغير دقيقة، نُشرت في إنجلترا والبرازيل، تزعم الكشف عن معلومات تتعلق بقضيتي".

"بعض هذه المعلومات كاذبة تماما وتبدو أنها تهدف إلى تقويض موقفي. أشعر أيضا بالقلق من أن هذه المقالات، رغم كونها كاذبة ومضللة، مستمدة بوضوح من شخص قريب من القضية".

وواصل "من المفترض أن تكون إجراءات الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم سرية، وهي خطيرة للغاية بالنسبة لي ولأسرتي".

وأتم "إن استمرار تسريب ونشر معلومات غير دقيقة في الصحافة يعرض فرصتي في الحصول على جلسة استماع عادلة للخطر. لذلك، وجهت تعليماتي لمحاميّ بكتابة رسالة إلى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لطلب إجراء تحقيق شامل في كيفية وصول المعلومات المتعلقة بالقضية، حتى وإن كانت غير دقيقة، إلى المجال العام. أستمر في إنكار التهم الموجهة إليّ وأتطلع إلى إثبات براءتي".

ما القصة؟

بدأ التحقيق عندما تم وضع عدد أكبر من المعتاد من الرهانات في البرازيل على حصول باكيتا على بطاقة صفراء في مباراة وست هام على أرضه ضد أستون فيلا في 12 مارس.

وحصل باكيتا على البطاقة الصفراء من قبل الحكم كريس كافانا في الدقيقة 70 بسبب التحام مع جون ماكجين لاعب وسط أستون فيلا.

في مباراة وست هام ضد ليدز، تلقى باكيتا إنذارًا في الدقيقة 65 من قبل الحكم بيتر بانكس بسبب تدخل على كريسينسيو سامرفيل لاعب ليدز.

وفي افتتاح هذا الموسم، تلقى باكيتا بطاقة صفراء في الدقت بدل الضائع، من الحكم بيتر بانكس بسبب دفع لاعب بورنموث.

ووفقا للتحقيقات وُضعت الرهانات من حسابات مسجلة باسم باكيتا، في جزيرة قبالة ريو دي جانيرو، لكن باكيتا نفى ارتكاب أي مخالفات، ولكن تم الإبلاغ عن تلك المراهنات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بحسب سكاي سبورتس.

ولعب باكيتا الموسم المنقضي 31 مباراة مع وست هام، سجل 4 أهداف، وصنع 6، وتلقى 10 بطاقات صفراء.

وفي الموسم الحالي لعب باكيتا 9 مباريات بقميص وست هام وسجل هدفين.

ويتبقى في عقد باكيتا 3 سنوات في عقده مع وست هام.