ذا أتليتك: تغييرات مثيرة داخل مانشستر سيتي.. حالة لبقاء جوارديولا وبديلان مقترحان

كشفت شبكة ذا أتليتك، عن رحيل تشيكي بيجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي مع نهاية الموسم، ليحل البرتغالي هوجو فيانا القادم من سبورتنج لشبونة بدلاً منه.

ومع الضوضاء المصاحبة لمستقبل بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، ذكرت الشبكة الأمريكية أن النادي بدأ في وضع بدائل محتملة حال رحيل أفضل مدرب في إنجلترا 5 مرات.

بدائل جوارديولا المحتملين

وجاء على رأس البدائل المطروحة البرتغالي روبن أموريم مدرب سبورتنج لشبونة، والإسباني تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الذي كسر احتكار بايرن ميونيخ للدوري الألماني الموسم الماضي وتوج بالثنائية قبل خسارة نهائي الدوري الأوروبي.

قرار جوارديولا

ذا أتليتك قالت إن جوارديولا سيبلغ إدارة سيتي بقراره خلال الأسابيع القليلة القادمة، إما الاستمرار لموسم آخر، أو إخبار النادي بقرار الرحيل في أقرب وقت، ليتيح لهم متسع من الوقت للبحث عن بديله.

وذكرت ذا أتليتك عن مفاجأة، بأن احتمالية بقاء جوارديولا ستزيد في حالة إدانة مانشستر سيتي، سيكون هذا القرار نابعا من التحدي وعدم ترك النادي الذي أحبه في موقف صعب.

ولكن رغم ذلك يظل الأهم لـ جوارديولا عوامل أخرى مثل رغبة وجوع لاعبين في مواكبة رغبته التي لا تتوقف في الاستمرار في التحسن.

جوارديولا الذي أعلن سابقا رغبته تدريب منتخب في بطولة كبرى قبل الاعتزال ونهاية مسيرته التدريبية، تلقى عرضا لتدريب منتخب إنجلترا، ولكن نفى المدرب الإسباني ذلك.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

رحيل مسؤولين كبار في مانشستر سيتي

وشهد الأسبوع الماضي تطورات كبيرة داخل مجموعة سيتي لكرة القدم وتغييرات في عدد من المناصب أبرزها رحيل براندون أشتون المسؤول عن ملابس اللاعبين، تغيير المدير الرياضي بالإضافة لاحتمالية عدم بقاء جوارديولا، وذلك في الوقت الذي يتم فيه نظر 115 تهمة تتعلق بالمخالفات المالية التي يواجهها النادي، حيث تشير الشبكة إلى أن الأمر يتعلق بالتهم الموجهة للنادي.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أنه من المتوقع صدور الحكم قبل نهاية العام.

ذا أتليتك كشفت عن أن التهم الموجهة للنادي منذ فبراير 2023، لم تؤثر على صيغة التعاقدات الجديدة للنادي، فلم ترتبط مثلا بأي هبوط محتمل كعقوبة.

بيجيريستين المدير الرياضي خطط للرحيل بعد سنوات قضاها منذ عام 2013، حين أنشأ وقتها هيكل النادي وجلب اللاعبين للمساعدة في جذب جوارديولا إلى مانشستر سيتي، وبالفعل حقق ذلك لتسير فترته على ما يرام مما أدى إلى تأجيل خطوة التنحي عن منصبه في النادي.

ومع فوز مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا في يونيو 2023، شعر المدير الرياضي أنه أنجز كل شيء بالفعل، ويتطلع للعودة إلى إسبانيا مع تجاوزه سن الستين ويحتاج لمزيد من الوقت للاسترخاء، بحسب ذا أتليتك.

بديل المدير الرياضي وتزايد فرصة التجربة البرتغالية

ومنذ ذلك الوقت عمل بيجيريستين على عملية العثور على خليفته خلال الأشهر الستة الماضية، ليقرر مقابلة المرشحين لهذا الدور من بعده.

كيكي كارسيل مدير الكرة في نادي جيرونا الذي يتبع مجموعة سيتي لكرة القدم، كان ضمن المرشحين المفضلين ولكنه كان حريصا على البقاء في منصبه، ليقع الاختيار على البرتغالي هوجو فيانا.

قدوم فيانا مع نهاية الموسم زاد من التكهنات حول رغبته في جلب مواطنه أموريم، حيث عملوا معا منذ عام 2020 في سبورتنج لشبونة، فيما كشفت ذا أتليتك إلى أن مانشستر سيتي منفتح على الفكرة البرتغالية، ولكن ألونسو بعد تجربته مع ليفركوزن مازال مثيرًا للاهتمام.

سنوات من إعداد المدربين

بيجيريستين المدير الرياضي لنادي مانشستر سيتي، أجرى بعض التبديلات على مدار السنوات الأخيرة، إذ جلب باتريك فييرا كمدرب لفريق تحت 23 سنة عام 2013، وكان خلفية محتمل لجوارديولا، وكذلك ميكيل أرتيتا الذي انضم للجهاز الفني عام 2016، قبل أن ينتقل لتدريب أرسنال حاليا.

وعام 2020، تعاقد مانشستر سيتي مع إنزو ماريسكا لتدريب فريق تحت 23 سنة، بعد أن أوصى به مانويل بيليجريني المدير الفني السابق لمانشستر سيتي، والذي كان ضمن طاقم بيليجريني في وست هام، قبل أن ينضم الإيطالي لجهاز جوارديولا عام 2022.

كان ماريسكا خيارا محتملا قبل أن ينتقل لتريب ليستر سيتي وقيادته للعودة للدوري الإنجليزي، قبل الانتقال لتدريب تشيلسي والفوز بجائزة مدرب شهر سبتمبر في إنجلترا.

إعداد جيل جديد

وعلى مدار السنوات الأخيرة قام بيجيريستين، بتوفير البدائل في كل مركز، ريكو لويس بدلا من كايل ووكر، وفيل فودين بدلا من كيفين دي بروين، وكذلك التعاقد مع لاعبين صغار السن مثل سافينيو يبلغ من العمر 20 عامًا، وجوسكو جفارديول وإيرلينج هالاند وجيريمي دوكو كانوا في سن 21 عامًا، وجوليان ألفاريز كان عمره 22 عامًا.

ولكن في المقابل خسر المغربي عمر برادة الذي انتقل لمنصب الرئيس التنفيذي الجديد لمانشستر يونايتد مطلع هذا العام، ليمثل ذلك صدمة لمانشستر سيتي، والذي كان يفهم احتياجات النادي الكروية والتجارية، ولم يستبدله سيتي منذ رحيله.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

كجزء من إعادة الهيكلة هذا الأسبوع، جلب سيتي أيضًا مديرًا جديدًا لأعمال كرة القدم العالمية ومديرًا لتطوير الأعمال.

ومن الواضح أن تأثير وتداعيات الاتهامات سيكون له تأثير على الجانب التجاري مقارنة بـ كرة القدم. في حين تم التأكيد على أن النادي سيكون بخير، والموقف داخل مانشستر سيتي لا يزال يتسم بالثقة.