مصدر من كاف يكشف لـ في الجول 3 مناسبات كبرى يستضيفها المغرب

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 15:06

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

قرر المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إسناد تنظيم دوري أبطال إفريقيا للسيدات وأمم إفريقيا للسيدات وحفل جوائز الأفضل لدولة المغرب.

وأوضح مصدر من كاف لـ FilGoal.com أن المكتب التنفيذي قرر إسناد 3 مناسبات للمغرب هي:

- دوري أبطال إفريقيا للسيدات في الفترة ما بين 9 إلى 23 نوفمبر 2024.

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- كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بعدما لم يتقدم سوى المغرب بطلب الاستضافة.

- حفل الجوائز الأفضل في إفريقيا في 16 ديسمبر 2024.

وسبق أن استضاف المغرب نسخة 2022 من دوري أبطال إفريقيا للسيدات وتوج بها أنداك الجيش الملكي.

ويشارك فريق مسار بطل الدوري المصري الموسم الماضي -توت عنخ أمون سابقا- في نهائيات النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

واستضاف المغرب في العام الماضي جوائز الأفضل في إفريقيا بمدينة مراكش، حيث فاز النيجيري فيكتور أوسيمين بجائزة الأفضل على حساب أشرف حكيمي ومحمد صلاح.

وتستضيف المغرب نسخة أمم إفريقيا للسيدات للمرة الثانية على التوالي بعدما استضافت نسخة 2022 والتي توجت بها جنوب إفريقيا.

يذكر أن المغرب يستضيف نهائيات أمم إفريقيا 2025 والتي ستقام في شهر ديسمبر من العام المقبل وحتى يناير 2026.

ويستعد المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي.

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