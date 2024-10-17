بعد 17 عاما.. تغيير شكل درع الدوري الفرنسي

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي تغيير شكل درع وميداليات المسابقة لبطل موسم 2024-25.

وصمم ماتياس كيس بالتعاون مع شركة ماسون كريستوفيل درع الدوري الجديد.

ويأتي شكل درع الدوري الفرنسي مغايرا تماما عن السابق الذي قُدم لأول مرة في موسم 2006-07 واشتهر بشكله "السداسي".

ويحمل شكل الدرع الجديد رقم 1، والذي يظهر في شعار المسابقة الجديد بعد تجديده بداية هذا الموسم وهو يحمل من فوقه كرة قدم مطلية باللون الذهبي.

كما ستحمل الميداليات الذهبية للفائزين الرقم 1 بنفس شعار المسابقة.

A Ligue 1 🇫🇷 anunciou o novo troféu e a nova medalha que os campeões vão receber. pic.twitter.com/pr72XiENPA — DataFut (@DataFutebol) October 17, 2024

وسبق أن حملت 7 فرق مختلفة لقب الدوري الفرنسي خلال العقدين الأخيرين.

وصرّح جيروم دوموا المسؤول في رابطة الدوري الفرنسي سابقا: "نحن بحاجة إلى هذا التغيير في الصورة للعمل على علامتنا التجارية. هذا ليس إعلانا، إنه سلوك جديد لغرس الحاجة إلى التغيير".

وأضاف "ربما لن يكون لدينا أفضل اللاعبين في الدوري الفرنسي، لكننا يمكن أن نصبح الدوري الأكثر روعة الذي يمكن متابعته".

ويعد باريس سان جيرمان الأكثر حصدا للقب برصيد 12 لقبا ويليه سانت إيتيان برصيد 10 ثم مارسيليا برصيد 9 ألقاب ويتبعهم موناكو ونانت برصيد 8 ألقاب.