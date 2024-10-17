بوستيكوجلو يكشف موقف سون وريتشارلسون من لقاء وست هام

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 14:19

كتب : FilGoal

أنجي بوستيكوجلو - توتنام

يأمل أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام في استعادة الثنائي الهجوم سون هيونج مين وريتشارلسون قبل مواجهة وست هام.

وتستعد الديوك اللندنية لمواجهة وست هام يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وغاب سون عن المباريات الـ 3 الأخيرة لتوتنام وكذلك مواجهتي كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة العضلية.

أخبار متعلقة:
بوستيكوجلو: هذه أسوأ هزيمة لي مع توتنام.. وأشعر بالإحباط بسبب الخسارة الفادحة بوستيكوجلو: لهذا السبب طُرد برونو.. وكان يجب تسجيل هدفين أو ثلاثة لا يعمل في الشوط الثاني.. توتنام يخسر من برايتون بريمونتادا قبول استئناف يونايتد على طرد برونو فيرنانديز أمام توتنام

فيما يغيب المهاجم البرازيلي بسبب الإصابة بعدما شارك في مباراتين كبديل هذا الموسم.

وقال بوستيكوجلو: "سوني وريتشي عملا جيدا وتدربا مع المجموعة وهذا أمر إيجابي لنا".

وأضاف "سون يأمل في أن يكون مستعدا للعودة بعد نهاية التوقف الدولي".

وأكمل "ريتشارلسون يعمل يشكل جيد، ونأمل أن يكون الثنائي متاحا يوم السبت".

وأتم "لوكاس بيرجفال تعرض لإنزعاج طفيف خلال مشاركته مع منتخب السويد ونأمل أن يكون بحالة جيدة".

وخسر توتنام آخر مبارياته في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ضد برايتون بنتيجة 3-2 رغم التقدم في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

ويحتل توتنام المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مباريات بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.

توتنام الدوري الإنجليزي سون هيونج مين ريتشارلسون بوستيكوجلو
نرشح لكم
مدرب برايتون: غياب ميلنر يستمر عدة أسابيع أخرى ميرور: ليفربول بات متأكدا.. أرنولد إلى ريال مدريد تقرير: ليفربول يرغب في ضم الإيطالي كايودي لتعويض رحيل أرنولد المحتمل بوجبا يتحدث لأول مرة عن كواليس الإيقاف وخطأ الطبيب.. وتخفيض راتبه من أجل يوفنتوس (حوار مطول) غائب جديد عن مانشستر يونايتد.. إصابة أوجارتي "أفضل المتاحين لكنني محبط لوصوله".. جاري نيفيل يعلق على تدريب توخيل لـ إنجلترا مامارداشفيلي يرفع راية التحدي في وجه أليسون تشيلسي: خطتنا هي الاستثمار في المواهب.. ولم نعد نستفيد من اللعب المالي النظيف
أخر الأخبار
مران الأهلي - محاضرة أخيرة لـ كولر قبل السفر إلى الإمارات 18 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - تقارير: حظر لعبة Call of Duty: Black Ops 6 في الكويت 24 دقيقة | Gamers
السوبر المصري - بعد سفره مع بعثة الزمالك.. في الجول يكشف موقف نبيل عماد 25 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الاتحاد الإفريقي يكشف موعد قمة الأهلي ضد الزمالك.. وسيدات الأحمر 32 دقيقة | كرة يد
السوبر المصري - بعثة الزمالك تصل إلى أبوظبي استعدادا لمواجهة بيراميدز 56 دقيقة | الكرة المصرية
السوبر المصري - الزمالك.. عودة من أجل اللقب الخامس ساعة | الكرة المصرية
بيلد: فرانكفورت يحدد سعر بيع عمر مرموش ولكن ساعة | المحترفون
مصدر من كاف يكشف لـ في الجول 3 مناسبات كبرى يستضيفها المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 عمر سيد معوض - عهد الأصدقاء جعله يرفض الأهلي.. وسجل مقصية لا تنسى في إنبي