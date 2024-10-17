بوستيكوجلو يكشف موقف سون وريتشارلسون من لقاء وست هام

يأمل أنجي بوستيكوجلو المدير الفني لـ توتنام في استعادة الثنائي الهجوم سون هيونج مين وريتشارلسون قبل مواجهة وست هام.

وتستعد الديوك اللندنية لمواجهة وست هام يوم السبت المقبل في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

وغاب سون عن المباريات الـ 3 الأخيرة لتوتنام وكذلك مواجهتي كوريا الجنوبية في تصفيات كأس العالم بسبب الإصابة العضلية.

فيما يغيب المهاجم البرازيلي بسبب الإصابة بعدما شارك في مباراتين كبديل هذا الموسم.

وقال بوستيكوجلو: "سوني وريتشي عملا جيدا وتدربا مع المجموعة وهذا أمر إيجابي لنا".

وأضاف "سون يأمل في أن يكون مستعدا للعودة بعد نهاية التوقف الدولي".

وأكمل "ريتشارلسون يعمل يشكل جيد، ونأمل أن يكون الثنائي متاحا يوم السبت".

وأتم "لوكاس بيرجفال تعرض لإنزعاج طفيف خلال مشاركته مع منتخب السويد ونأمل أن يكون بحالة جيدة".

وخسر توتنام آخر مبارياته في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي ضد برايتون بنتيجة 3-2 رغم التقدم في الشوط الأول بنتيجة 2-0.

ويحتل توتنام المركز التاسع برصيد 10 نقاط من 7 مباريات بفارق 8 نقاط عن ليفربول المتصدر.