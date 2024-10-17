مدرب برايتون: غياب ميلنر يستمر عدة أسابيع أخرى

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

جيمس ميلنر - برايتون

يغيب جيمس ميلنر لاعب وسط برايتون الإنجليزي لعدة أسابيع عن المشاركة في المباريات بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وتعرض صاحب الـ 38 عاما للإصابة خلال مباراة أرسنال بعد مرور 17 قيقة في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وصرّح فابيان هورزيلر المدير الفني لـ برايتون في المؤتمر الصحفي: "تعرض لانتكاسة صغيرة، لم تسر الأمور بإيجابية خلال التوقف الدولي، علينا أن نكون صبورين".

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وتابع "هذا ليس أمر نحله خللا أسبوع أو 2، سيحتاج لعدة أسابيع، ولا أستطيع تحديد موعد عودته، لكن قبل التوقف الدولي المقبل ستكون الأمور إيجابية، أثق في ذلك".

ويعد ميلنر ثاني أكثر لاعب خوضا للمباريات في الدوري الإنجليزي برصيد 637 مباراة بفارق 17 مباراة عن جاريث باري الذي خاض 653 مباراة الذي يمتلك الرقم القياسي في المشاركات.

وخاض ميلنر 23 مباراة مع برايتون عقب انتقاله قادما من ليفربول.

ويعاني برايتون من الإصابات التي ضربت أبرز عناصره جواو بيدرو وآدم وبيستر ومات أوريلي وسولي مارش.

فيما عاد الثلاثي جورجينيو روتر ويان باول فان هيكي وسيمون أدينجرا قبل مواجهة نيوكاسل في الجولة الـ 8 من الدوري الإنجليزي.

ويحتاح برايتون المركز السادس برصيد 13 نقطة من 7 مباريات.

جيمس ميلنر برايتون الدوري الإنجليزي
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