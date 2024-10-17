ميرور: ليفربول بات متأكدا.. أرنولد إلى ريال مدريد

الخميس، 17 أكتوبر 2024 - 13:46

كتب : FilGoal

أرنولد

كشفت صحيفة ميرور الإنجليزية، عن معرفة ليفربول بقرار ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن الريدز، بعدم تجديد تعاقده مع الفريق.

وقالت ميرور في تقرير لها الخميس، إن ريال مدريد حصل على ضمانات بشأن انضمام أرنولد مع نهاية الموسم.

وينتهي تعاقد أرنولد بنهاية الموسم الحالي مع ليفربول، بالإضافة إلى محمد صلاح، وفيرجيل فان دايك.

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ونشرت الصحيفة الإنجليزية: "ريال مدريد معجب منذ فترة طويلة بنائب قائد ليفربول وزاد اهتمامهم بعد تعرض داني كارباخال لإصابة خطيرة في الركبة."

وتصدر أرنولد قائمة ريال مدريد في مركز الظهير الأيمن، أمام بيدرو بورو ظهير أيمن توتنام، وجيريمي فريمبونج لاعب باير ليفركوزن، وخوانلو لاعب إشبيليه ومنتخب إسبانيا للشباب البالغ من العمر 21 عامًا.

وأوضحت ميرور، أن جود بيلينجهام نجم ريال مدريد والصديق المقرب من أرنولد في المنتخب الإنجليزي، سيكون مفيدا لإتمام الصفقة.

Jude Bellingham and Trent Alexander-Arnold laughing

وعجلت إصابة داني كارباخال في الركبة والتي يغيب بسببها بقية الموسم، من رغبة ريال مدريد في التعاقد مع ظهير أيمن، لتؤكد صحيفة ميرور أنه على ليفربول اتخاذ قرار عاجل في فترة الانتقالات الصيفية ببيع أرنولد في منتصف الموسم، أو خسارته مجانا في الصيف مع نهاية عقده.

وغضب آرني سلوت المدير الفني لليفربول من تكرار سؤاله حول تجديد عقود ثلاثي الفريق، فيما قال ريتشارد هيوز المدير الرياضة لليفربول: "هذه مسائل خاصة بين النادي واللاعبين، القلق الوحيد لدي هو تركيز والتزام اللاعبين طوال الموسم".

أما أرنولد فقال: "لقد كنت في النادي منذ 20 عاما، وقعت على أربعة أو خمسة عقود ولم يتم الإعلان عن أي منها علنا، أريد أن أكون لاعبا في ليفربول هذا الموسم كحد أدنى، ومتحمس للفوز بالكؤوس".

وكانت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية، كشفت عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الإيطالي مايكل كايودي ظهير أيمن فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الشتوية، تحسبا لرحيل أرنولد.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بعد 7 مباريات، حيث سجل 13 هدفا، وتلقت شباكه هدفين.

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