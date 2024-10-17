تقرير: ليفربول يرغب في ضم الإيطالي كايودي لتعويض رحيل أرنولد المحتمل

كشفت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية عن رغبة نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع الإيطالي مايكل كايودي ظهير أيمن فيورنتينا، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويسعى ليفربول لتعويض رحيل ترنت ألكسندر أرنولد المحتمل في الصيف المقبل، مع نهاية عقده، في ظل ارتباط اسمه بالانضمام إلى ريال مدريد.

اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، حظى بفرصة محدودة مع فيورنتينا هذا الموسم حيث لعب 18 دقيقة فقط في الدوري الإيطالي في مباراتين، مما قد يمهد لرحيله في الانتقالات الشتوية.

ونشأ كايودي في أكاديمية يوفنتوس قبل الانضمام إلى شباب فيورنتينا عام 2021.

وفي الموسم الأول للظهير الإيطالي مع الفريق الأول الموسم الماضي 2023 - 2024 لعب 3000 آلاف دقيقة في 37 مباراة، بواقع 26 مباراة في الدوري الإيطالي، و6 مباريات بدوري المؤتمر، و4 مباريات بكأس إيطاليا، وساهم في 5 أهداف.

كايودي ارتبط اسمه بعدد من الأندية في الدوري الإنجليزي مثل أستون فيلا، وتوتنام، حيث يبحث فيلا عن لاعب منافس لـ ماتي كاش، فيما يأمل سبيرز في تعزيز دفاعه.

وكشفت الصحيفة عن عرض ليفربول بقيمة 21 مليون جنيه أسترليني.

كما دخل الثنائي مدافع إشبيلية لويك بادي وقلب دفاع سبورتنج لشبونة جونكالو إيناسيو، ضمن حسابات آرني سلوت لدعم دفاع ليفربول خلال الشتاء.

ويضم دفاع ليفربول الرابع فيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وجو جوميز، وجاريل كوانساه.

ولم يضم آرني سلوت سلوت منذ توليه المسؤولية سوى فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس، وكذلك الحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي المنتظر انضمامه الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بعد 7 مباريات، حيث سجل 13 هدفا، وتلقت شباكه هدفين.