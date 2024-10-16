دوري أبطال إفريقيا - هوبير فيلود مدربا جديدا للجيش الملكي

بعد أيام من الإضراب.. حكام تونس يعودون إلى الملاعب

منافس الأهلي - شباب بلوزداد يستقر على اسم مدربه الجديد

مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير

خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف

تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب

مالي وجنوب إفريقيا يؤجلان التأهل لأمم إفريقيا.. وأنجولا تحتفل بالصعود

إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب

الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا