دوري أبطال إفريقيا - هوبير فيلود مدربا جديدا للجيش الملكي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 17:22

كتب : FilGoal

هوبير فيلود

أتم نادي الجيش الملكي المغربي إجراءات التعاقد مع المدرب الفرنسي هوبير فيلود.

وسيتولى فيلود تدريب الجيش الملكي خلفا للمدرب البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش.

وأعلن الجيش الملكي تعاقده بشكل رسمي مع فيلود لتولي تدريب الفريق.

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ويحتل الجيش الملكي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 8 نقاط جمعهم بعد 5 جولات.

الجيش الملكي يلعب ضمن المجموعة التي تضم: صنداونز والرجاء ومانياما الكونغولي.

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فيلود صاحب الـ 65 عاما يملك خبرة تدريبية كبيرة في الملاعب الإفريقية.

وسبق للمدرب الفرنسي تدريب أندية مازيمبي واتحاد العاصمة الجزائري والنجم الساحلي التونسي.

كما تولى هوبير فيلود تدريب منتخبي السودان وبوركينا فاسو.

هوبير فيلود الجيش الملكي
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