غائب جديد عن مانشستر يونايتد.. إصابة أوجارتي

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 17:09

كتب : FilGoal

أوجارتي

تعرض مانويل أوجارتي لاعب وسط مانشستر يونايتد لإصابة، قد تبعده عن صفوف الفريق مجددا.

وغادر أوجارتي مباراة منتخب أوروجواي ضد الإكوادور مصابا قبل نهاية اللقاء بدقائق.

في البداية، كان يُعتقد أنه تعرض لإصابة في الكاحل، لكن تم رؤيته أيضًا وهو يمسك بفخذه، ولا تزال طبيعة المشكلة غير معلنة من قبل المنتخب الوطني أو الفريق.

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ومع ذلك، فإن هذا المشهد سيكون مصدر قلق لمانشستر يونايتد قبل عودتهم إلى المنافسة ضد برينتفورد هذا الأسبوع.

وفقًا لصحيفة مانشستر إيفينينج نيوز، من المقرر أن يعود أوجارتي إلى مانشستر يوم الأربعاء، على أن يخضع إلى اختبار طبي يوم الخميس لتحديد ما مدى إصابته.

وفي حالة تأكد غياب أوجارتي للإصابة، فسينضم إلى قائمة مصابي مانشستر يونايتد، والتي تضم ليني يورو، ولوك شاو، وتيريل مالاسيا، ونصير مزراوي، ودانييل جوري.

أوجارتي انضم إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من باريس سان جيرمان.

صاحب الـ23 عاما شارك في 5 مباريات فقط هذا الموسم بمختلف البطولات، إذ انضم للنادي متأخرا في نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد مانويل أوجارتي
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