مامارداشفيلي يرفع راية التحدي في وجه أليسون

رفع جورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا الذي سينضم إلى ليفربول الموسم المقبل راية التحدي من أجل حراسة عرين الريدز كأساسي.

قبل أسابيع، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع مامارداشفيلي، على أن يبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم الحالي معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

وقال مامارداشفيلي في تصريحات لقناة 1TV الجورجية: "سأقاتل من أجل اللعب كأساسي مع ليفربول، حتى لو لم يترك حارس المرمى الحالي (أليسون بيكر) الفريق".

وأضاف الحارس الجورجي "لقد انجذبت لمشروع ليفربول عندما قابلني ممثلو النادي للتوقيع معي".

صفقة انتقال الحارس لليفربول تمت مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس.

وشارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

ويغيب أليسون بسبب إصابته في العضلة الضامة والتي ضربته خلال لقاء كريستال بالاس يوم السبت.

ومن المقرر أن يغيب حارس ليفربول عن الملاعب لنحو شهر ونصف بعد أن أكدت الفحوصات إصابته في العضلة الضامة.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة بفارق نقطة عن ملاحقيه مانشستر سيتي وأرسنال.

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