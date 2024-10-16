ميسي: أشعر كأنني طفل في الأرجنتين.. وأريد الاستمتاع بكل هذا

أوضح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين موقفه من الاعتزال عقب المساهمة في 5 أهداف ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وساهم ميسي بتسجيل 3 أهداف وصناعة 2 في الفوز 6-0 في الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

وقال ميسي في تصريحات لـ الاتحاد الأرجنتيني: "من الرائع القدوم هنا، لتشعر بحب الناس، والحماس عندما يهتفون باسمك، الجميع يشعر بالتواصل مع الناس ونحب اللعب في الأرجنتين، سعداء بهذا الفوز".

وأضاف "لم أضع تاريخا أو موعدا نهائيا، فقط أريد الاستمتاع بكل هذا، أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى وأشعر بحب الناس، لأنني أعلم أنها ربما تكون مبارياتي الأخيرة".

وتابع "آمل أن أحقق أهدافي في نهاية العام مع الفريق ومن ثم سنستمتع بكل يوم خطوة بخطوة".

وواصل "للأسف كاربوني لم يكن معنا والجميع يدعمه، اليوم نيكو باز خاض أول مباراة دولية له وهو لاعب مهم لنا ولعب بشكل جيد، هو مثير للإعجاب ولذلك هو هنا".

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وخاض نيكو باز لاعب كومو أول مباراة دولية له وصنع الهدف السادس الذي سجله ميسي.

وأتم "ما يقودني هو الاستمتاع حيث أتواجد، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر أنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق، كلما كان شعوري جيدا وأستطيع الاستمرار كما أريد سأواصل الاستمتاع بذلك".

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وحقق منتخب الأرجنتين أكبر فوز له في تاريخه بتصفيات كأس العالم ضد بوليفيا بالفوز 6-0.

ولأول مرة منذ 2011 يساهم لاعب في 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم، فعلها لويس سواريز من قبل بتسجيل 4 أهداف ضد تشيلي.

ووصل ميسي للهدف رقم 112 دوليا بقميص منتخب الأرجنتين كثاني أفضل هداف بعد كريستيانو رونالدو.

كما تخطى الأرجنتيني حاجز الـ 850 هدفا سواء بقميص الأندية والمنتخب.

بالإضافة لـ الوصول للهاتريك العاشر بقميص المنتخب متساويا مع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين لـ 22 نقطة في الصدارة، بينما خسر منتخب بوليفيا بعد 3 انتصارات متتالية وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.