ميسي: أشعر كأنني طفل في الأرجنتين.. وأريد الاستمتاع بكل هذا

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 14:59

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - الأرجنتين

أوضح ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين موقفه من الاعتزال عقب المساهمة في 5 أهداف ضد بوليفيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وساهم ميسي بتسجيل 3 أهداف وصناعة 2 في الفوز 6-0 في الجولة العاشرة من تصفيات المونديال.

وقال ميسي في تصريحات لـ الاتحاد الأرجنتيني: "من الرائع القدوم هنا، لتشعر بحب الناس، والحماس عندما يهتفون باسمك، الجميع يشعر بالتواصل مع الناس ونحب اللعب في الأرجنتين، سعداء بهذا الفوز".

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - ميسي تكفل بـ 5 أهداف.. الأرجنتين تسحق بوليفيا بسداسية آس تكشف موعد سداد برشلونة مرتبات ميسي وألبا وبوسكيتس المؤجلة ميسي: انتظرت كثيرا من أجل العودة.. والملعب لم يساعدنا أمام فنزويلا عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم

وأضاف "لم أضع تاريخا أو موعدا نهائيا، فقط أريد الاستمتاع بكل هذا، أنا متحمس أكثر من أي وقت مضى وأشعر بحب الناس، لأنني أعلم أنها ربما تكون مبارياتي الأخيرة".

وتابع "آمل أن أحقق أهدافي في نهاية العام مع الفريق ومن ثم سنستمتع بكل يوم خطوة بخطوة".

وواصل "للأسف كاربوني لم يكن معنا والجميع يدعمه، اليوم نيكو باز خاض أول مباراة دولية له وهو لاعب مهم لنا ولعب بشكل جيد، هو مثير للإعجاب ولذلك هو هنا".

وتعرض مهاجم مارسيليا الشاب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر التانجو. (طالع التفاصيل)

وخاض نيكو باز لاعب كومو أول مباراة دولية له وصنع الهدف السادس الذي سجله ميسي.

وأتم "ما يقودني هو الاستمتاع حيث أتواجد، رغم سني، عندما أكون هنا أشعر أنني طفل لأنني أشعر بالراحة مع هذا الفريق، كلما كان شعوري جيدا وأستطيع الاستمرار كما أريد سأواصل الاستمتاع بذلك".

وحقق منتخب الأرجنتين أكبر فوز له في تاريخه بتصفيات كأس العالم ضد بوليفيا بالفوز 6-0.

ولأول مرة منذ 2011 يساهم لاعب في 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة بتصفيات كأس العالم، فعلها لويس سواريز من قبل بتسجيل 4 أهداف ضد تشيلي.

ووصل ميسي للهدف رقم 112 دوليا بقميص منتخب الأرجنتين كثاني أفضل هداف بعد كريستيانو رونالدو.

كما تخطى الأرجنتيني حاجز الـ 850 هدفا سواء بقميص الأندية والمنتخب.

بالإضافة لـ الوصول للهاتريك العاشر بقميص المنتخب متساويا مع كريستيانو رونالدو قائد البرتغال.

الفوز رفع رصيد الأرجنتين لـ 22 نقطة في الصدارة، بينما خسر منتخب بوليفيا بعد 3 انتصارات متتالية وتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.

ليونيل ميسي الأرجنتين تصفيات كأس العالم 2026
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم – كولومبيا تسحق تشيلي في مباراة المئوية.. وعجز أوروجواي مستمر تصفيات كأس العالم - البرازيل تواصل الاستفاقة برباعية ضد بيرو تصفيات كأس العالم - ميسي تكفل بـ 5 أهداف.. الأرجنتين تسحق بوليفيا بسداسية نقل أجيري إلى المستشفى قبل مواجهة أمريكا بساعات جاجو يتولى تدريب بوكا جونيورز ظهور بوكيتينو الأول.. أمريكا تعود للانتصارات بالفوز على بنما وديا التغيير الثالث.. استدعاء لاعب جديد لتعويض باكيتا في قائمة البرازيل فيليبي ميلو يحدد موعد اعتزاله
أخر الأخبار
جوميز مدربا لـ الأهلي الليبي وأبو جريشة يعاونه 3 ساعة | الوطن العربي
محمد شريف: أسباب صعوبة الدوري السعودي عن المصري.. وحقيقة العودة لـ الأهلي 3 ساعة | المحترفون
اتحاد الكرة: مكافأة خاصة لـ إبراهيم عادل.. ولم نتدخل في إعفاء صلاح من السفر 3 ساعة | منتخب مصر
إصابة خالد صبحي بتمزق في عضلة السمانة 4 ساعة | منتخب مصر
"هناك سياسة لمجلس الإدارة".. سيراميكا كليوباترا يوضح حقيقة رفض بيع ريان لـ الزمالك 4 ساعة | الدوري المصري
عمر سيد معوض يكشف موعد عودته للملاعب.. وانضمامه إلى ريال بيتيس 4 ساعة | الدوري المصري
بوجبا يتحدث لأول مرة عن كواليس الإيقاف وخطأ الطبيب.. وتخفيض راتبه من أجل يوفنتوس (حوار مطول) 4 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بطل آخر 8 نسخ يودع إفريقيا.. سيدات الأهلي تهزمن بريميرو دي أجوستو 5 ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 3 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال 4 مؤتمر حسام حسن: مجهود الفريق سبب الفوز والتأهل.. وتحذير ليفربول لـ صلاح