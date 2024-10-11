إصابة كاربوني بقطع في الرباط الصليبي مع الأرجنتين

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 22:56

كتب : FilGoal

فالنتين كاربوني

أعلن نادي مارسيليا إصابة لاعبه فالنتين كاربوني بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة التوقف الدولي الحالي.

وانضم كاربوني إلى منتخب بلاده الأرجنتين.

وأوضح النادي الفرنسي عبر موقعه أن كاربوني تعرض لقطع في الرباط الصليبي أثناء التدريبات مع الأرجنتين.

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وانضم كاربوني إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من إنتر ميلان.

ووضع مارسيليا بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو، فيما يوجد لإنتر حق إعادة الشراء مرة أخرى.

ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 19 عاما من ناشئي إنتر، إذ جلبه النيراتزوري مقابل 300 ألف يورو من كاتانيا في 2020.

ولعب كاربوني الموسم الماضي على سبيل الإعارة في مونزا وشارك في 32 مباراة وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.

بينما مع مارسيليا لعب 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

وخاض كاربوني 6 مباريات فقط مع الفريق الأول لإنتر.

فالنتين كاربوني الدوري الفرنسي مارسيليا إنتر ميلان
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