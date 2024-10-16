تشيلسي: خطتنا هي الاستثمار في المواهب.. ولم نعد نستفيد من اللعب المالي النظيف

الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

تشيلسي

دافع لاورنس ستيوارت المدير الرياضي لتشيلسي عن اتهام فريقه باختراق قواعد قانون اللعب المالي النظيف عن طريق إبراهم عقود طويلة الأمد.

وقال ستيوارت في حوار مع صحيفة تيليجراف: ""هذا النادي يجب أن يتواجد بدوري أبطال أوروبا وأن ينافس على البطولات ويجب أن نفعل ذلك عن طريق شكل معين لكرة القدم التي نلعبها وهذا طموحنا".

وواصل "خطتنا تسير في اتجاه الاستثمار في المواهب وتطوير طريقة اللعب للوصول إلى الطريقة التي نريد اللعب بها".

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وأكمل "بدون التفكير للمستقبل سيقف الجميع ساكنين لذلك فهو مفهوم ذكي نفذه ملاك النادي في البداية ثم نظرنا فيه سويا وقلنا نعم هذا يمكن أن ينجح".

وتابع "إبرام عقود طويلة للتحايل على قانون اللعب المالي النظيف؟ لم نعد نحصل على أي فائدة إضافية ضد قواعد اللعب المالي النظيف وإذا كان الأمر يتعلق بها فقط لكنا توقفنا عن العمل على الفور ولم يكن هذا في طليعة عقول الملاك".

وأضاف "خلال الصيف الماضي كان هناك رد فعل قوي على بيع كونور كالاجير إلى أتليتكو مدريد مقابل 34 مليون إسترليني وهو ما ينظر إليه أيضا كمحاولة لإرضاء قانون اللعب المالي النظيف حيث يعد أيضا رسوم بيع اللاعبين المحليين خالصا".

ويبرم تشيلسي بعد العقود بمدة تصل إلى 9 سنوات في بعض الأحيان مما يجعل قيمة الصفقة تنقسم على مدار العقد وهي طريقة يتحايل بها النادي على قوانين اللعب المالي النظيف ليتمكن من التعاقد مع لاعبين مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تشيلسي
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