جدو يرد بقوة على تصريحات أحمد سليمان حول بيراميدز

رد محمد ناجي "جدو" مدرب بيراميدز على تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك حول ناديه.

سليمان: أندية الشركات تتشدد في بيع لاعبيها للزمالك.. وبيراميدز علامة استفهام

وقال جدو عبر حسابه الشخصي على إكس: "أحمد سليمان خرج بالأمس وهاجم بيراميدز وأندية الشركات، قال إن هناك علامات استفهام علي بيراميدز لأن النادي لا يعطي للزمالك لاعبين، بل بالعكس يشتري اللاعبين ويصرف كثيرا، كما أن النادي لا يحقق الكثير من الدخل ولا يترك لاعبيه للاحتراف".

وأضاف "بيراميدز أعطى الزمالك كل من عمر جابر ونبيل عماد وعبد الله السعيد وهم أفضل لاعبي الزمالك حاليا".

الكابتن احمد سليمان طلع امبارح و هاجم بيراميدز و أندية الشركات قال علامات استفهام علي بيراميدز عشان مش بيدوهم لاعيبة و انهم بيشتروا لاعيبه وأنهم بيصرفوا كتير و بيدخلهم فلوس قليله و مش بيسيبوا لاعيبة تحترف !!!! اولاً بيراميدز أداهم عمر جابر و دونجا و عبدالله السعيد و هما دلوقتي… — Mohamed Geddo (@Geddo) October 16, 2024

وأردف "هل سيوافق الزمالك على ترك زيزو لو طلب بيراميدز ضمه؟ ولماذا لم يترك زيزو للاحتراف؟".

وأكمل المهاجم الدولي السابق "من الطبيعي أن يضم بيراميدز اللاعبين الجيدين ويقوم بتقوية قائمته مثل كل الفرق".

وتابع "هل من الممكن أن يفصح أحمد سليمان عن مصروفات الزمالك ودخله، من المؤكد أن الزمالك لا يربح من كرة القدم، فقد دفع النادي أكثر من مليار جنيه كغرامات".

وواصل "منذ أن نجح مجلس إدارة الزمالك في الانتخابات، والمجلس بأكمله يتحدث في كل لقاء تليفزيوني عن رغبة النادي في ضم رمضان صبحي مع العلم أن عقده مع بيراميدز يمتد لـ3 سنوات مقبلة".

"لم أشاهد ذلك في أي مكان بالعالم، لم أحد أي مسؤول كبير في أحد الأندية يخرج ليتحدث عن لاعب في فريق آخر وعقده ساري لمده 3 سنوات، بكل صراحة، إدارة الزمالك هي من عليها علامات استفهام".

وشدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أن أندية الشركات تتشدد في بيع لاعبيها لناديه.

أحمد سليمان 🗣️ "أندية الشركات تتشدد في بيع لاعبيها للزمالك.. وبيراميدز علامة استفهام" pic.twitter.com/0gW9jFPlb6 — FilGoal (@FilGoal) October 16, 2024

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "مشكلتنا في التعاقدات الداخلية هي أننا عندما نتواصل مع بعض الأندية تتشدد مع نادي الزمالك ومن ضمنها بيراميدز الذي يعد علامة استفهام كبيرة جدا في الكرة المصرية، هناك الكثير من اللاعبين دفنوا هناك".

وواصل "بيراميدز تعاقد مع صديق أوجولا على سبيل الإعارة وفي مقابله رحل 4 لاعبين إلى سيراميكا كليوباترا، وعلى الجانب الاقتصادي النادي يصرف ملايين والدخل قليل جدا".

وأكمل "أندية الشركات تحولت إلى أندية مشجعة لأن هناك شخصا ما يمتلكها، طالبت أشرف صبحي بإعادة الأندية الشعبية إذا أراد رفع مستوى الكرة المصرية، عندما نطلب لاعب يتم رفض طلبنا قبل أن نقول السلام عليكم".

وكشف "هناك أندية رفضت بيع لاعبين لنا والآن هم يشعرون بالحرج في بيعهم إلى الأهلي وينتظرون إلى شهر يناير أو أي شيء ليقوموا بذلك".

وشدد "عندما تصرف 10 ملايين من المفترض أن تدخل مثلهم ولكن أندية الشركات تصرف 10 ويدخل لها 3 فقط لذلك هناك شيء غير منضبط ومع ذلك يتمسكوا بلاعبيهم ويتشددوا في البيع".

واستمر "الإسماعيلي باع اثنين من لاعبيه مقابل أكثر من 90 مليون جنيه هذا الموسم، وأنا تعاقدت مع لاعبين أجانب فوق السن وتحت السن بربع ثمن اللاعبين المصريين الذين لا يتمكنون من الخروج للاحتراف".

وأضاف "أندية الشركات لديها 5 لاعبين أجانب ولكنهم لا يخرجوا أي لاعب واحد حتى للاحتراف والتجربة الوحيدة النموذجية كانت بالمقاولون العرب بخروج محمد صلاح ومحمد النني وغيرهم لا يوجد".

وأتم "تعاقدت مع لاعب أرى إن إمكانياته عالية جدا وفوجئت أن النادي المنافس قام باللوم النادي الذي باعه لي".

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر المصري خلال الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات بمشاركة كل من بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.