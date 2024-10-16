سليمان: أندية الشركات تتشدد في بيع لاعبيها للزمالك.. وبيراميدز علامة استفهام

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على أن أندية الشركات تتشدد في بيع لاعبيها لناديه.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "مشكلتنا في التعاقدات الداخلية هي أننا عندما نتواصل مع بعض الأندية تتشدد مع نادي الزمالك ومن ضمنها بيراميدز الذي يعد علامة استفهام كبيرة جدا في الكرة المصرية، هناك الكثير من اللاعبين دفنوا هناك".

وواصل "بيراميدز تعاقد مع صديق أوجولا على سبيل الإعارة مقابل وفي مقابله رحل 4 لاعبين إلى سيراميكا كليوباترا، وعلى الجانب الاقتصادي النادي يصرف ملايين والدخل قليل جدا".

وأكمل "أندية الشركات تحولت إلى أندية مشجعة لأن هناك شخصا ما يمتلكها، طالبت أشرف صبحي بإعادة الأندية الشعبية إذا أراد رفع مستوى الكرة المصرية، عندما نطلب لاعب يتم رفض طلبنا قبل أن نقول السلام عليكم".

وكشف "هناك أندية رفضت بيع لاعبين لنا والآن هم يشعرون بالحرج في بيعهم إلى الأهلي وينتظرون إلى شهر يناير أو أي شيء ليقوموا بذلك".

وشدد "عندما تصرف 10 ملايين من المفترض أن تدخل مثلهم ولكن أندية الشركات تصرف 10 ويدخل لها 3 فقط لذلك هناك شيء غير منضبط ومع ذلك يتمسكوا بلاعبيهم ويتشددوا في البيع".

واستمر "الإسماعيلي باع اثنين من لاعبيه مقابل أكثر من 90 مليون جنيه هذا الموسم، وأنا تعاقدت مع لاعبين أجانب فوق السن وتحت السن بربع ثمن اللاعبين المصريين الذين لا يتمكنون من الخروج للاحتراف".

وأضاف "أندية الشركات لديها 5 لاعبين أجانب ولكنهم لا يخرجوا أي لاعب واحد حتى للاحتراف والتجربة الوحيدة النموذجية كانت بالمقاولون العرب بخروج محمد صلاح ومحمد النني وغيرهم لا يوجد".

وأتم "تعاقدت مع لاعب أرى إن إمكانياته عالية جدا وفوجئت أن النادي المنافس قام باللوم النادي الذي باعه لي".

ويستعد الزمالك للمشاركة في كأس السوبر المصري خلال الفترة ما بين 20 إلى 24 أكتوبر الجاري في الإمارات بمشاركة كل من بيراميدز والأهلي وسيراميكا كليوباترا.