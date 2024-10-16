الأجنبي الثالث في التاريخ.. توماس توخيل مديرا فنيا لـ منتخب إنجلترا

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تعيين الألماني توماس توخيل مديرا فنيا لـ منتخب إنجلترا.

وأصبح توخيل ثالث مدرب أجنبي يدرب منتخب إنجلترا بعد السويدي سيفن جوران إريكسون والإيطالي فابيو كابيلو.، وأول ألماني.

ووقع توخيل على عقد تدريب المنتخب يوم 8 أكتوبر، وتم تأجيل الإعلان لتقليل التشتيت خلال المعسكر الحالي لمنتخب إنجلترا.

وسيبدأ توخيل عمله مع المنتخب الإنجليزي بدءا من 1 يناير 2025، وسيعاونه في منصب المدرب المساعد، الإنجليزي أنتوني باري.

وسيظل لي كارسلي مسؤولا عن تدريب المنتخب حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل خلال مواجهتي اليونان وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.

وسيعود بعدها كارسلي لتدريب منتخب أوروبا تحت 21 عاما.

وصرّح الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مارك بولينجهام: "نحن سعداء بتعيين توماس توخيل، أحد أفضل المدربين في العالم وأنطوني باري الذي يعد أحد أفضل المدربين الإنجليز لدعمه. كانت عملية التوظيف لدينا شاملة للغاية".

وأضاف "قبل بطولة اليورو، كان لدينا خطة طوارئ وحددنا بالضبط الصفات التي نبحث عنها في المدرب. منذ استقالة جاريث ساوثجيت، عملنا من خلال مجموعة المرشحين، وقابلنا عددا من المدربين وقمنا بتقييمهم وفقا لهذه المعايير. كان توماس مثيرا للإعجاب للغاية وبرز بخبرته الواسعة ودوافعه. أنتوني هو موهبة إنجليزية بارزة ولديه أيضا خبرة دولية مع جمهورية أيرلندا وبلجيكا والبرتغال".

ومن جانبه صرّح توخيل: "أنا فخور جدا بمنحي شرف قيادة منتخب إنجلترا. لطالما شعرت بارتباط شخصي باللعبة في هذا البلد، وقد منحتني بعض اللحظات الرائعة بالفعل. إن الحصول على فرصة تمثيل إنجلترا هو امتياز كبير، وفرصة العمل مع هذه المجموعة الخاصة والموهوبة من اللاعبين مثيرة للغاية".

وواصل "من خلال العمل عن كثب مع أنتوني كمدرب مساعد، سنبذل قصارى جهدنا لجعل إنجلترا ناجحة وجماهيرها فخورة. أود أن أشكر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وخاصة مارك وجون، على ثقتهم وأتطلع إلى بدء رحلتنا معا".

توخيل أيضا ارتبط اسمه مؤخرا بتدريب مانشستر يونايتد في حالة رحيل إريك تين هاج.

وخاض الألماني تجربته التدريبية الأخيرة مع بايرن ميونيخ.

ولا يعد توخيل غريبا على إنجلترا إذ درّب من قبل تشيلسي وفاز معه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021.

وتولى توخيل خلال مسيرته تدريب فريق أوجسبورج وماينز وبوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي وبايرن ميونيخ.

وفاز بـ 9 ألقاب خلال مسيرته التدريبية من بينها لقبين للدوري الفرنسي ولقب للدوري الألماني.