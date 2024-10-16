خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف

أعرب خالد صبحي مدافع منتخب مصر عن سعادته بثقة حسام حسن والمشاركة مع منتخب مصر.

خالد صبحي النادي : المصري مصر

وتغلب منتخب مصر على موريتانيا بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل ليقود الفراعنة للتأهل بالعلامة الكاملة.

وتعرض خالد صبحي للإصابة خلال مواجهة مصر وموريتانيا وتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 65.

وقال خالد صبحي مدافع منتخب مصر عبر قناة أون تايم سبورتس: "الحمد لله على تمثيل المنتخب للمباراة الثانية وأشكر حسام حسن على ثقته".

وتابع "تدربنا في القاهرة على ملعب نجيل صناعي من أجل التعود وذاكرنا موريتانيا جيدا والحمد لله ربنا كرمنا".

واختتم صبحي تصريحاته "حسام حسن تاريخ كبير مع منتخب مصر، والتأهل بشكل رسمي إلى أمم إفريقيا أمر جيد وعدم استقبال أهداف يُحسب لنا".

ومن المقرر أن تصل بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى القاهرة في التاسعة من صباح الأربعاء.

وحقق المنتخب تحت قيادة حسام حسن الفوز في أول أربع جولات بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وبذلك يحقق الفراعنة رقما قياسيا بتحقيق الفوز في أول 4 جولات من التصفيات وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ التصيفات.

وكان الرقم القياسي مسجلا لمنتخب مصر عام 2001 بعد الفوز في أول 3 جولات فقط وهو ما عادله الفراعنة مع حسام حسن الجولة الماضية قبل تجاوزه بالجولة الرابعة.