تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب

خطف منتخب تونس التعادل أمام جزر القمر ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وتعادل نسور قرطاج خارج ملعبه أمام جزر القمر بهدف لكل منهما، وتم تسجيل الهدفين بالشوط الثاني.

وشارك سيف الجزيري مهاجم الزمالك في المباراة أساسيا وحتى الدقيقة 83.

وافتتح فايز سليماني التسجيل لجزر القمر برأسية في الدقيقة 49.

بينما خطف ياسين مرياح التعادل في الدقيقة 68.

وكان منتخب جزر القمر قد تغلب على تونس في الجولة الثالثة على استاد رادس بهدف دون مقابل.

ورفع منتخب تونس رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة يليه جزر القمر بـ 6 نقاط، واشتعلت حسابات المجموعة بعد فوز جامبيا التي رفعت رصيدها إلى 5 نقاط.

وتقام الجولتان الخامسة والسادسة في شهر نوفمبر المقبل.

وعلى الجانب الآخر واصل منتخب المغرب انتصاراته وتغلب على إفريقيا الوسطى بأربعة أهداف دون مقابل.

ويتأهل منتخب المغرب إلى أمم إفريقيا 2025 بغض النظر عن النتائج كونه مستضيف البطولة.

وحافظ منتخب المغرب على سجله بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة عقب مرور أربع جولات.

وبات أسود أطلس أقوى هجوم خلال التصفيات بعد تسجيل 14 هدفا.