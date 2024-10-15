مالي وجنوب إفريقيا يؤجلان التأهل لأمم إفريقيا.. وأنجولا تحتفل بالصعود

احتفل منتخب أنجولا بتأهله لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على حساب مضيفه النيجر بهدف نظيف، في الجولة الرابعة لحساب المجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالمغرب 2025.

سجل هدف الفهود أمبروسيني سلفادور "زيني" لاعب آيك أثينا اليوناني في الدقيقة الأولى من المباراة.

وبتلك النتيجة رفع منتخب أنجولا رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة، ليؤكد تأهله.

وضمن منتخب أنجولا التأهل بعد فوز المنتخب السوداني على حساب غانا، حيث يحتاج المنتخب العربي إلى نقطة وحيدة للتأهل رسميا مع أنجولا عن تلك المجموعة.

المنتخب الأنجولي يأتي ضمن 10 منتخبات ضمنت التأهل لكأس الأمم، وهم المغرب - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجزائر - أنجولا - السنغال - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية - مصر

أما منتخب كوت ديفوار الذي ضمن التأهل بعد فوز زامبيا على تشاد ضمن المجموعة السابعة بالتصفيات، فتلقى هزيمة أمام مضيفه سيراليون بهدف نظيف.

الفوز رفع رصيد سيراليون عند النقطة الرابعة لتنافس زامبيا صاحبة الـ7 نقاط، على المقعد الثاني من المجموعة إلى كأس الأمم.

ورفض منتخب مالي حسم التأهل من الجولة الرابعة، مكتفيا بتعادل سلبي أمام غينيا بيساو، ضمن المجموعة التاسعة.

المنتخب المالي توقف رصيده عند 8 نقاط نفس رصيد زيمبابوي، فيما رفع غينيا بيساو رصيده لـ4 نقاط، وبقيت إيسواتيني بنقطة وحيدة.

المنتخب المالي يستضيف في الجولة المقبلة إيسواتيني، وفي حالة الفوز سيتأهل مباشرة لكأس الأمم الإفريقية.

كما رفض منتخب جنوب إفريقيا حسم التأهل صحبة أوغندا عن المجموعة ليؤجل صعودهما، عن المجموعة الحادية عشر.

منتخب جنوب إفريقيا تعادل خارج أرضه أمام الكونغو 1-1.

ورفع البافانا بافانا رصيده لـ8 نقاط، والكونغو إلى 4 نقاط، فيما يتصدر المنتخب الأوغندي المجموعة بـ10 نقاط.

فوز جنوب إفريقيا كان يضمن لها ولأوغندا الصدارة في الوقت ذاته.

ويلتقي في الجولة الخامسة منتخبا أوغندا وجنوب إفريقيا، مما يتيح الفرصة للكونغو للضغط عليهما خاصة أنه سيواجه متذيل المجموعة جنوب السودان.