انتهت تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا (0)-(1) مصر.. تأهل الفراعنة

يحل منتخب مصر ضيفا على موريتانيا ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويتصدر الفراعنة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط بينما منتخب موريتانيا يمتلك 3 نقاط، ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة للتأهل.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

----------------------------

نهاية المباراة

ق85 جووووووول إبراهيم عادل بعد استغلال خطأ فادح

ق82 مشاركة كوكا وشحاتة وإبراهيم عادل بدلا من محمود صابر ومرموش وأسامة فيصل

ق75 محاولات دون خطورة

ق65 مشاركة حمدي فتحي بدلا من خالد صبحي المصاب

ق64 إصابة خالد صبحي

ق62 مشاركة محمود تريزيجيه بدلا من زيزو

ق56 الشناوي يتألق ويمنع هدفا محققا أمام أبو بكاري كويتاه

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول السلبي

ق49 إصابة محمد حمدي وتوقف المباراة

ق22 هدوء نسبي في اللقاء

ق8 نزول الطاقم الطبي سريعا بسبب إصابة الشناوي في الوجه

ق7 الشناوي ينقذ مرماه من الهدف الأول من محاولة عمار بونا وإصابة دموية للشناوي

انطلاق المباراة