العدد وصل لـ8 .. السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية إلى كأس الأمم

حسمت منتخبات السنغال، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية تأهلها رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، بعد مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وبعد تأهل المنتخبات الثلاثة، بات عدد المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 8 منتخبات، وهم المغرب - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجزائر - أنجولا - السنغال - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

هدف قاتل لـ السنغال

في المجموعة الثانية عشر حقق منتخب السنغال فوزًا قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق ساديو ماني.

الفوز المتأخر للسنغال رفع رصيد أسود التيرانجا إلى 10 نقاط ليتأهل رسميا إلى كأس العالم، ويتساوى مع بوركينا فاسو في صدارة المجموعة.

وودع منتخبي بوروندي 3 نقاط، ومالاوي بدون رصيد التصفيات مبكرًا.

الكونغو الديمقراطية أقوى دفاع

ولحساب المجموعة الثامنة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا خارج الأرض بثنائية نظيفة على حساب تنزانيا سجلهما ميشاك إيليا في الدقيقتين 87، و90+3.

منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة سباستيان ديسابر وصل إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالفوز في المباريات الأربع، وعدم تلقي شباكه أي هدف.

وبقي منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه غينيا 3 نقاط وإثيوبيا نقطة وحيدة قبل مواجهتهما في إطار الجولة ذاتها.

تأهل كوت ديفواردون لعب

كما ضمن منتخب كوت ديفوار التأهل إلى كأس الأمم رسميا، قبل خوض مباراة الجولة الرابعة أمام سيراليون، وذلك بعد فوز زامبيا على حساب مضيفتها تشاد بهدف نظيف.

هدف الفوز رفع رصيد زامبيا عند 7 نقاط، فيما توقف رصيد تشاد عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، ليتأهل منتخب كوت ديفوار رسميا حيث يحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

ويحل منتخب كوت ديفوار ضيفا على سيراليون في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

أوغندا في انتظار جنوب إفريقيا

ولحساب المجموعة الحادية عشر، حقق منتخب أوغندا فوزًا على حساب جنوب السودان بهدفين لهدف.

الفوز رفع رصيد أوغندا عند 10 نقاط في الصدارة، فيما تنتظر مواجهة الكونغو 3 نقاط وجنوب إفريقيا 7 نقاط لتحديد موقفها.

فوز منتخب جنوب إفريقيا سيضمن لها التأهل رسميا إلى جانب أوغندا، أما حالة التعادل أو فوز الكونغو فستظل المجموعة معلقة دون متأهل.

مجموعة البلد المضيف

وحقق منتخب الجابون فوزًا بثنائية نظيفة على حساب ليسوتو في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية والتي تضم المغرب.

المجموعة التي تضم البلد المضيف المتأهل رسميا وهو المغرب الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويواجه إفريقيا الوسطى 3 نقاط مساء اليوم.

أما منتخب الجابون فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وبقي منتخب ليسوتو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وينتظر المنتخب الجابوني في الجولة المقبلة مواجهة المغرب، فيما يواجه منتخب إفريقيا الوسطى ضيفه الجابوني في الجولة الأخيرة والتي ربما تكون حاسمة لتحديد المتأهل الثاني في المجموعة مع المغرب.