العدد وصل لـ8 .. السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية إلى كأس الأمم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 18:43

كتب : FilGoal

ساديو ماني - السنغال

حسمت منتخبات السنغال، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية تأهلها رسميا إلى كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025، بعد مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وبعد تأهل المنتخبات الثلاثة، بات عدد المتأهلين إلى كأس الأمم الإفريقية 8 منتخبات، وهم المغرب - بوركينا فاسو - الكاميرون - الجزائر - أنجولا - السنغال - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

هدف قاتل لـ السنغال

أخبار متعلقة:
تصفيات أمم إفريقيا - ما لم يحدث منذ 21 عاما يقترب.. السودان يهزم غانا بثنائية إلغاء مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا تصفيات أمم إفريقيا – الجزائر والكاميرون يضمنان التأهل بالفوز على توجو وكينيا

في المجموعة الثانية عشر حقق منتخب السنغال فوزًا قاتلاً في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع عن طريق ساديو ماني.

الفوز المتأخر للسنغال رفع رصيد أسود التيرانجا إلى 10 نقاط ليتأهل رسميا إلى كأس العالم، ويتساوى مع بوركينا فاسو في صدارة المجموعة.

وودع منتخبي بوروندي 3 نقاط، ومالاوي بدون رصيد التصفيات مبكرًا.

الكونغو الديمقراطية أقوى دفاع

ولحساب المجموعة الثامنة، حقق منتخب الكونغو الديمقراطية فوزًا خارج الأرض بثنائية نظيفة على حساب تنزانيا سجلهما ميشاك إيليا في الدقيقتين 87، و90+3.

منتخب الكونغو الديمقراطية بقيادة سباستيان ديسابر وصل إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بالفوز في المباريات الأربع، وعدم تلقي شباكه أي هدف.

وبقي منتخب تنزانيا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، يليه غينيا 3 نقاط وإثيوبيا نقطة وحيدة قبل مواجهتهما في إطار الجولة ذاتها.

تأهل كوت ديفواردون لعب

كما ضمن منتخب كوت ديفوار التأهل إلى كأس الأمم رسميا، قبل خوض مباراة الجولة الرابعة أمام سيراليون، وذلك بعد فوز زامبيا على حساب مضيفتها تشاد بهدف نظيف.

هدف الفوز رفع رصيد زامبيا عند 7 نقاط، فيما توقف رصيد تشاد عند نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، ليتأهل منتخب كوت ديفوار رسميا حيث يحتل الصدارة برصيد 9 نقاط.

ويحل منتخب كوت ديفوار ضيفا على سيراليون في تمام السابعة مساء اليوم الثلاثاء.

أوغندا في انتظار جنوب إفريقيا

ولحساب المجموعة الحادية عشر، حقق منتخب أوغندا فوزًا على حساب جنوب السودان بهدفين لهدف.

الفوز رفع رصيد أوغندا عند 10 نقاط في الصدارة، فيما تنتظر مواجهة الكونغو 3 نقاط وجنوب إفريقيا 7 نقاط لتحديد موقفها.

فوز منتخب جنوب إفريقيا سيضمن لها التأهل رسميا إلى جانب أوغندا، أما حالة التعادل أو فوز الكونغو فستظل المجموعة معلقة دون متأهل.

مجموعة البلد المضيف

وحقق منتخب الجابون فوزًا بثنائية نظيفة على حساب ليسوتو في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الثانية والتي تضم المغرب.

المجموعة التي تضم البلد المضيف المتأهل رسميا وهو المغرب الذي يحتل صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط ويواجه إفريقيا الوسطى 3 نقاط مساء اليوم.

أما منتخب الجابون فرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، وبقي منتخب ليسوتو في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وينتظر المنتخب الجابوني في الجولة المقبلة مواجهة المغرب، فيما يواجه منتخب إفريقيا الوسطى ضيفه الجابوني في الجولة الأخيرة والتي ربما تكون حاسمة لتحديد المتأهل الثاني في المجموعة مع المغرب.

السنغال ساديو ماني تصفيات كأس الأمم كوت ديفوار الكونغو الديمقراطية
نرشح لكم
مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب مالي وجنوب إفريقيا يؤجلان التأهل لأمم إفريقيا.. وأنجولا تحتفل بالصعود إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا انتهت تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا (0)-(1) مصر.. تأهل الفراعنة تشكيل موريتانيا - 3 تغييرات أمام مصر.. وكامارا يقود الهجوم
أخر الأخبار
أون تايم سبورتس تعلن موعد إجراء قرعة الدوري المصري 5 ساعة | الدوري المصري
اتحاد الكرة يرد على تصريحات حسام حسن.. وموقف طلب الزمالك في السوبر 6 ساعة | منتخب مصر
مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير 6 ساعة | الكرة الإفريقية
خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف 6 ساعة | منتخب مصر
مروان عطية: كل شيء في مواجهة موريتانيا كان صعبا.. وسر الظهور بشكل جيد 6 ساعة | منتخب مصر
خبر في الجول - المصري لم يحسم مصير الحافيظي.. وشرط لإتمام التعاقد 6 ساعة | الكرة المصرية
تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب 6 ساعة | الكرة الإفريقية
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابتي الشناوي وخالد صبحي 6 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال