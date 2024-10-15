تشكيل موريتانيا - 3 تغييرات أمام مصر.. وكامارا يقود الهجوم

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 18:30

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا

أجرى أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا 3 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة مصر بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عن المباراة السابقة.

وشهد تشكيل موريتانيا مشاركة كل من خاديم دياو وبونا عمار والحسن حوبييب.

وجاء تشكيل منتخب موريتانيا لمواجهة مصر.

حراسة المرمى: مامادو ديوب

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - محمد دلاهي يالي - الحسن حوبيب - خاديم دياو

خط الوسط: عمر إنجوم - محسن بده

أمامهما: إندياجا ياد - بونا عمار- أبو بكاري كويتا

خط الهجوم: أبو بكر كامارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

بابكر انياس - امباكاي انداي - هارونا أبو دمبا - نوح محمد العبد . جسوما فوفانا - باكاري كامارا - عبد الله محمود - حميه الطنجي - مامادو سي دي بيه - بيات لكويري - مامادو ديالو - ادريسا تيام

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بعد الفوز على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ثم موريتانيا 2-0.

ويحتاج الفراعنة لنقطة واحدة فقط من المباريات الثلاثة المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.

موريتانيا مصر
نرشح لكم
مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب مالي وجنوب إفريقيا يؤجلان التأهل لأمم إفريقيا.. وأنجولا تحتفل بالصعود إبراهيم عادل: هدفي في موريتانيا توفيق من الله.. لم نفعل شيئا والقادم أفضل للمنتخب الفراعنة لأمم إفريقيا بالعلامة الكاملة.. مصر تحسم التأهل بهدف إبراهيم عادل في موريتانيا انتهت تصفيات أمم إفريقيا - موريتانيا (0)-(1) مصر.. تأهل الفراعنة العدد وصل لـ8 .. السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية إلى كأس الأمم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يرد على تصريحات حسام حسن.. وموقف طلب الزمالك في السوبر 2 دقيقة | منتخب مصر
مجموعة مصر - وكيله لـ في الجول: جوميز قرر الرحيل عن بوتسوانا.. ويملك عرضا من ناد عربي كبير 12 دقيقة | الكرة الإفريقية
خالد صبحي: أشكر حسام حسن على ثقته.. ويحسب لنا عدم استقبال أهداف 15 دقيقة | منتخب مصر
مروان عطية: كل شيء في مواجهة موريتانيا كان صعبا.. وسر الظهور بشكل جيد 20 دقيقة | منتخب مصر
خبر في الجول - المصري لم يحسم مصير الحافيظي.. وشرط لإتمام التعاقد 41 دقيقة | الكرة المصرية
تونس تخطف التعادل أمام جزر القمر وتشعل حسابات المجموعة.. وفوز المغرب 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
طبيب منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابتي الشناوي وخالد صبحي 55 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - بعد التغلب على النجم الكونغولي.. الأهلي يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة 55 دقيقة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 2 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 3 المنسق الإعلامي لمنتخب مصر يكشف حقيقة انزعاج صلاح وسبب إبعاده عن إياب موريتانيا 4 في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة العين في كأس إنتركونتيننتال