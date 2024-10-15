تشكيل موريتانيا - 3 تغييرات أمام مصر.. وكامارا يقود الهجوم

أجرى أمير عبدو مدرب منتخب موريتانيا 3 تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة مصر بالجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا عن المباراة السابقة.

وشهد تشكيل موريتانيا مشاركة كل من خاديم دياو وبونا عمار والحسن حوبييب.

وجاء تشكيل منتخب موريتانيا لمواجهة مصر.

حراسة المرمى: مامادو ديوب

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - محمد دلاهي يالي - الحسن حوبيب - خاديم دياو

خط الوسط: عمر إنجوم - محسن بده

أمامهما: إندياجا ياد - بونا عمار- أبو بكاري كويتا

خط الهجوم: أبو بكر كامارا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

بابكر انياس - امباكاي انداي - هارونا أبو دمبا - نوح محمد العبد . جسوما فوفانا - باكاري كامارا - عبد الله محمود - حميه الطنجي - مامادو سي دي بيه - بيات لكويري - مامادو ديالو - ادريسا تيام

وحقق منتخب مصر العلامة الكاملة في أول ثلاث مباريات بعد الفوز على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0 ثم موريتانيا 2-0.

ويحتاج الفراعنة لنقطة واحدة فقط من المباريات الثلاثة المقبلة لحسم بطاقة التأهل إلى أمم إفريقيا 2025.