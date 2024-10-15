تصفيات أمم إفريقيا - ما لم يحدث منذ 21 عاما يقترب.. السودان يهزم غانا بثنائية

نجح منتخب السودان في تحقيق الفوز على غانا بهدفين دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وأقيم اللقاء على ملعب شهداء بنينا الدولي بدولة ليبيا بسبب الأحداث التي تشهدها السودان.

ويحتاج منتخب السودان نقطة وحيدة من أجل حسم التأهل رفقة أنجولا إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

وبذلك يقترب منتخب غانا من الغياب عن أمم إفريقيا لأول مرة منذ نسخة 2004 التي شهدت غياب النجوم السوداء.

ومنذ نسخة 2006 في مصر تواجد منتخب غانا في كافة بطولات أمم إفريقيا التالية ووصل النجوم السوداء للمربع الذهبي في ست مرات منهم.

وبتلك النتيجة حسم منتخب أنجولا تأهله قبل مواجهة النيجر في الجولة الرابعة.

وسجل منتخب السودان هدفيه في الدقيقتين 62 و65 ليحسم انتصاره على غانا.

وافتتح أحمد حامد التش التسجيل أولا قبل أن يضيف محمد عبد الرحمن الهدف الثاني.

وكان منتخب السودان قد حقق التعادل مع غانا ضمن منافسات الجولة الثالثة ليؤكد تفوقه في المواجهات المباشرة بين الفريقين بالتصفيات.

وسبق وأن حقق منتخب السودان الفوز على غانا بهدف دون مقابل في 2020 ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

ورفع منتخب السودان رصيده في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بينما تجمد رصيد غانا عند نقطتين دون تحقيق أي انتصار.

ويلعب منتخب أنجولا صاحب التسع نقاط أمام النيجر متذيل الترتيب بنقطة واحدة في ختام الجولة الرابعة.

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