مانشستر سيتي يستعيد موهبته الأرجنتينية في يناير

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 13:44

كتب : FilGoal

كلاوديو إتشيفيري - الأرجنتين تحت 17 عاما

أوضحت جريدة مانشستر إيفنينج نيوز أن نادي مانشستر سيتي قرر ضم الأرجنتيني الشاب كلاوديو إيتشيفيري إلى صفوف الفريق الأول بعد انتهاء إعارته إلى ريفر بليت في نهاية 2024.

ويلعب البالغ من العمر 18 عاما في صفوف ريفر بليت على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

وذكر التقرير أنه من الممكن أن يشارك إيتشيفيري مع الفريق الأول قبل نهاية الموسم إذا ظهر بشكل جيد في التدريبات.

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في أوائل 2024، أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع لاعب الوسط الأرجنتيني كلاوديو إتشيفيري قادما من ريفر بليت.

حين أعلن النادي السماوي عن الصفقة، أوضح أن اللاعب سينتقل إلى سيتي في يناير 2025، وسيبقى حتى يونيو 2028.

ورجحت تقارير إسبانية أن اللاعب سيتم إعارته إلى فريق جيرونا التابع لمجموعة سيتي جروب.

وظهر إتشيفيري مع الفريق الأول لريفر بليت في 32 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3.

وقاد إتشيفيري الأرجنتين في كأس العالم تحت 17 عاما في أواخر العام الماضي وسجل ثلاثية في الفوز 3-0 على البرازيل في ربع النهائي.

ومع ذلك، تم إقصائهم بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي على يد ألمانيا، لكن إيشيفيري حصل على الكرة البرونزية كثالث هدافي البطولة.

يسير إيشيفيري على خطى الفائز بكأس العالم 2022 جوليان ألفاريز الذي انتقل إلى سيتي من ريفر بليت في عام 2022.

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