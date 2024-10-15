ذا أثليتك: مانشستر يونايتد قرر إنهاء تعاقده مع أليكس فيرجسون

الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

أليكس فيرجسون

قرر مانشستر يونايتد إنهاء تعاقده مع أليكس فيرجسون كسفير للنادي وفقا لموقع ذا أثليتك.

يأتي قرار ملاك النادي في ظل الاتجاه لتقليل النفقات قدر المستطاع خلال الفترة المقبلة.

وكان أليكس فيرجسون قد أعلن اعتزال التدريب في 2013 بعد 26 عاما في قيادة مانشستر يونايتد حقق خلالهم 38 لقبا.

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وبعد الاعتزال اتفق مانشستر يونايتد مع فيرجسون على الاستمرار مع النادي ولكن كسفير وكمدير للنادي مقابل راتب سنوي يساوي 2.16 مليون جنيه إسترليني.

وعلى الرغم من تواجده بتلك المناصب إلا أن صاحب الـ 82 عاما لم يتواجد بمجلس إدارة النادي على الإطلاق خلال تلك المدة.

وأشار ذا أثليتك إلى أن ملاك مانشستر يونايتد الجدد تحدثوا مع فيرجسون حول ضرورة تقليل النفقات وأخبروه إنهم لن يتمكنوا من الالتزام براتبه السنوي وبناء عليه سيرغبون في إنهاء العقد.

وكانت الإدارة القديمة ترى ضرورة تواجد فيرجسون بذلك المنصب تكريما له لأنها رأت أن فيرجسون كان له أثرا كبيرا في بناء تاريخ مانشستر يونايتد.

وتمكن ملاك مانشستر يونايتد من تقليل مصاريف النادي بنسبة 27% حتى الآن.

وعلى الرغم من إنهاء تعاقده إلا أن أليكس فيرجسون سيستمر في مانشستر يونايتد كمدير غير تنفيذي، كما سيظل مرحبا به التواجد في المباريات بمقعد خاص.

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