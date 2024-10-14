تصفيات أمم إفريقيا – الجزائر والكاميرون يضمنان التأهل بالفوز على توجو وكينيا

ضمن منتخب الجزائر بشكل رسمي التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025 بالفوز على منافسه توجو بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى البطولة.

وسجل رامي بن سبعيني هدف الجزائر الوحيد من ضربة جزاء.

ويعد منتخب الجزائر ثالث فريق يضمن التأهل إلى البطولة رفقة الكاميرون وبوركينا فاسو.

وحقق منتخب الجزائر العلامة الكاملة في المجموعة حتى الآن بـ12 نقطة، بينما تجمد رصيد توجو عند النقطة الثانية.

ويتصدر منتخب الجزائر الترتيب ويأتي خلفه منتخب غينيا الاستوائية بـ7 نقاط، ويحتل منتخب توجو المركز الثالث بنقطتين، وتتذيل ليبيريا الترتيب بنقطة واحدة.

كينيا × الكاميرون

وعلى الجانب الآخر انتصر منتخب الكاميرون على خصمه كينيا بهدف دون رد في نفس الجولة.

وأحرز بوريس إينو هدف الكاميرون الوحيد في الدقيقة 63.

وفي النفس المجموعة فاز منتخب زيمبابوي على ناميبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأصبح ترتيب المجموعة، الكاميرون في الصدارة بـ10 نقاط، وزيمبابوي في الوصافة بـ8 نقاط.

وفي المركز تأتي كينيا برصيد 4 نقاط، وتتذيل ناميبيا الترتيب بدون نقاط.

مجموعة مشتعلة

أشعلت جامبيا مجموعتها بفوزها على منتخب مدغشقر بهدف دون رد.

وأحرز موسى بارو الهدف في الدقيقة 62 من صناعة يانكوبا مينتي.

ويتصدر منتخب تونس المجموعة برصيد 6 نقاط، ثم جزر القمر يأتي في المركز الثاني بـ5 نقاط.

ووصل جامبيا للنقطة الخامسة في المركز الثالث، ويتذيل مدغشقر الترتيب بنقطتين.