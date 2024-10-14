تأكيدا لـ في الجول - عودة تراوري إلى تدريبات الإسماعيلي

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 19:46

كتب : عمرو نبيل

عبد الله السعيد - إيريك تراوري - الإسماعيلي ضد الزمالك

عاد إريك تراوري لاعب الإسماعيلي إلى تدريبات الفريق مرة أخرى تحت قيادة حمد إبراهيم.

وكان الإسماعيلي في مفاوضات مع تراوري من أجل أن يعود إلى الفريق مرة أخرى بعد نهاية الموسم الماضي.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن مفاوضات الإسماعيلي مع تراوري وحمدي النقاز من أجل استعادة الثنائي بسبب إيقاف القيد وبالتالي لن يتمكن النادي من تعويض رحيل أي لاعب (طالع التفاصيل)

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وقال مصدر من الإسماعيلي في وقت سابق لـ FilGoal.com: "يدخل النادي في مفاوضات مع حمدي النقاز لحل أزمته المالية من أجل الاستمرار مع الفريق".

وأوضح "يأتي ذلك في ظل عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي".

وتابع "من المقرر بدء التفاوض مع إريك تراوري خلال الأيام المقبلة".

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ويعاني الإسماعيلي من أزمة إيقاف القيد لفترتين أي حتى فترة انتقالات الصيف المقبل.

وكان إريك تراوري قد انضم إلى صفوف الفريق في يناير الماضي.

وخاض تراوري 20 مباراة بقميص الإسماعيلي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما حمدي النقاز انضم إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

ويرتبط النقاز بتعاقد مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم المقبل.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

الإسماعيلي الدوري المصري إريك تراوري حمدي النقاز
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