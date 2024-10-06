مصدر من الإسماعيلي: مفاوضات مع النقاز وتراوري بسبب إيقاف القيد

الأحد، 06 أكتوبر 2024 - 14:12

كتب : عمرو نبيل

حمدي النقاز في مواجهة ضد عمرو السعداوي خلال مباراة الإسماعيلي أمام المصري

يسعى مسؤولوا نادي الإسماعيلي حل أزمتي حمدي النقاز وإيريك تراوري من أجل الموسم المقبل.

إريك تراوري

النادي : الإسماعيلي

حمدي النقاز

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

ويعاني الثنائي من أزمة مستحقات مالية متأخرة وبالتالي تقدم بشكوى ضد النادي.

وكشف مصدر من الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "يدخل النادي في مفاوضات مع حمدي النقاز لحل أزمته المالية من أجل الاستمرار مع الفريق".

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وأوضح "يأتي ذلك في ظل عقوبة إيقاف القيد الموقعة على النادي".

وتابع "من المقرر بدء التفاوض مع إريك تراوري خلال الأيام المقبلة".

ويعاني الإسماعيلي من أزمة إيقاف القيد لفترتين أي حتى فترة انتقالات الصيف المقبل.

وكان إريك تراوري قد انضم إلى صفوف الفريق في يناير الماضي.

وخاض تراوري 20 مباراة بقميص الإسماعيلي ونجح في تسجيل هدفين.

بينما حمدي النقاز انضم إلى صفوف الإسماعيلي في صيف 2022.

ويرتبط النقاز بتعاقد مع الإسماعيلي حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب النقاز 30 مباراة بقميص الإسماعيلي، ونجح في تسجيل هدف وصناعة آخر.

الدوري المصري الإسماعيلي حمدي النقاز إريك تراوري
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