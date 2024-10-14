كاف يحيل شكوى نيجيريا ضد ليبيا إلى المجلس التأديبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إحالة شكوى منتخب نيجيريا ضد ليبيا إلى المجلس التأديبي.

وكان من المفترض أن يخوض منتخب نيجيريا مباراة أمام ليبيا غدا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد نيجيريا، عودة البعثة إلى بلاده قريبا، وعدم خوض مباراة ليبيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا بسبب تعنت احتجاز المنتخب في المطار من قبل السلطات الليبية.

وجاء بيان كاف كالتالي:

"كاف يتواصل مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد أن تم إبلاغه أن المنتخب النيجيري قد انقطعت به السبل في ظروف مزعجة لعدة ساعات في المطار الذي زعم أن السلطات الليبية قد أمرتهم بالهبوط فيه، ويعلن كاف إحالة الأمر إلى المجلس التأديبي وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الذين انتهكوا اللوائح".

بيان وزير الرياضة النيجيري

وأصدر جون أيوان إينوه، وزير الرياضة النيجيري بيانا جاء فيه:

ندين المعاملة البغيضة التي تعرض لها المنتخب النيجيري لدى وصوله إلى ليبيا.

البعثة لم تتلق أي رعاية لمدة تزيد عن 15 ساعة ولم يحصلوا على طعام أو سكن وحاصرتهم القوات الليبية حتى لا يخرجوا من المطار، فقد واجهوا وضعا أشبه بالرهائن

اهتمامنا الأساسي هو سلامة اللاعبين، وفي ضوء الأحداث الراهنة فإن سلامتهم ليس مضمونة ويصر اللاعبون على أنهم غير قادرين على خوض المباراة بسبب التعذيب النفسي والخوف على سلامتهم.

أبلغت الاتحاد الإفريقي أنه لابد من عواقب وخيمة على الاتحاد الليبي بسبب هذا السلوك، ولا يمكن أن يتحقق هذا من خلال الإصرار على مشاركة نيجيريا في المباراة نظرا للموقف الواضح للغاية

أشكر قائد الفريق ويليام تروست إيكونج على تواصله بكفاءة لكشف الحقائق المتعلقة بالفريق في ليبيا

ماذا حدث؟

تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات فور وصولها إلى نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، بالجولة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وقال فيصل البدري قائد منتخب ليبيا: "تعرضنا لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وانتقل اللاعبون عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا."

وخسر المنتخب الليبي أمام نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

وكان من المفترض أن تصل طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار بنغاري لخوض مباراة الجولة الرابعة، إلا أن الطائرة نزلت في مطار الأبرق الذي يبعد 3 ساعات عن المدينة التي ستقام فيها المباراة.

شكا لاعبو المنتخب النيجيري من بقائهم لفترة تعدت 16 ساعة عالقين المطار، ليعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة بعد تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وتضامن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي مع زملائه، ليدعو الاتحاد الإفريقي ومسؤولي كرة القدم للتدخل، قائلاً: "هذا أمر غير إنساني".

ورد الاتحاد الليبي في بيان رسمي: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا. ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية.".

ودلل الاتحاد الليبي على استقبال بعثة المنتخب الغاني: "نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها."

وأوضح البيان: "إن هذا الاستقبال يعكس روح الأخوة والصداقة التي نحرص عليها في تعاملنا مع كافة الفرق والوفود الزائرة. وعليه، نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة. في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب.".

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.