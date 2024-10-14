نجم نيجيريا: الأمر أصبح مخيفا.. نريد فقط العودة إلى بلدنا

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 16:22

كتب : FilGoal

فيكتور بونيفاس لاعب نيجيريا

عبر فيكتور بونيفاس نجم المنتخب النيجيري ونادي باير ليفركوزن الألماني، عن غضبه بسبب بقاء الفريق في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا.

ويستضيف المنتخب الليبي نظيره النيجيري في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وكتب بونيفاس: "الأمر أصبح مخيفا، نريد فقط العودة إلى بلدنا".

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كما استنكر اللاعب النيجيري نوعية الحافلة التي أحضرتها السلطات الليبية لنقل الفريق من المطار.

وحلت طائرة المنتخب النيجيري في مطار الأبرق والذي يبعد عن بنغاري 3 ساعات، وهي المدينة التي تستضيف المباراة.

وكان بونيفاس كتب في تغريدة مساء الأحد: "ساعدوني في الاتصال بجدتي لأطمئنها على حفيدها، تواجدنا في المطار لمدة 13 ساعة تقريبًا بدون طعام أو انترنت، أو مكان للنوم".

وغاب بونيفاس عن المشاركة مع منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة في كوت ديفوار بسبب الإصابة.

وخسر النسور المباراة النهائية لحساب كوت ديفوار الذي توج باللقب.

ماذا حدث؟

تعرضت بعثة المنتخب الليبي لمضايقات فور وصولها إلى نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، بالجولة الرابعة بتصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

وقال فيصل البدري قائد منتخب ليبيا: "تعرضنا لتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وانتقل اللاعبون عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا."

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وخسر المنتخب الليبي أمام نيجيريا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

وكان من المفترض أن تصل طائرة منتخب نيجيريا إلى مطار بنغاري لخوض مباراة الجولة الرابعة، إلا أن الطائرة نزلت في مطار الأبرق الذي يبعد 3 ساعات عن المدينة التي ستقام فيها المباراة.

شكا لاعبو المنتخب النيجيري من بقائهم لفترة تعدت 16 ساعة عالقين المطار، ليعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة بعد تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

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وتضامن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا ونادي جالاتا سراي مع زملائه، ليدعو الاتحاد الإفريقي ومسؤولي كرة القدم للتدخل، قائلاً: "هذا أمر غير إنساني".

ورد الاتحاد الليبي في بيان رسمي: "نعبر عن قلقنا العميق إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري قبل مباراة التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا في ليبيا. ونحن إذ نأسف لأي إزعاج قد حدث، نود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية.".

ودلل الاتحاد الليبي على استقبال بعثة المنتخب الغاني: "نود التأكيد على أن ليبيا كانت وستظل دائمًا ترحب بأشقائها الأفارقة والعالميين بكل حفاوة وكرم. وكدليل على ذلك، فقد وصل منتخب غانا إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي استعدادًا لمواجهة المنتخب السوداني، حيث تلقت البعثة الغانية استقبالًا حارًا من الشعب الليبي، كما وصفت ذلك البعثة نفسها."

وأوضح البيان: "إن هذا الاستقبال يعكس روح الأخوة والصداقة التي نحرص عليها في تعاملنا مع كافة الفرق والوفود الزائرة. وعليه، نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة. في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب.".

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ومن المقرر أن مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

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