13 منتخبا على بعد خطوة من التأهل لـ كأس الأمم.. وفريق تاريخي في خطر

مع خوض منتخبات إفريقيا نصف عدد المباريات في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، باتت عدد كبير من المنتخبات على مقربة من العبور رسميا إلى كان.

المنتخب المصري الذي يحمل الرقم القياسي للتتويج بكأس الأمم بات على مقربة من التأهل، وكذلك منتخب كوت ديفوار حامل لقب النسخة الأخيرة يناير 2025.

وتستضيف المغرب النسخة المقبلة من كأس الأمم في ديسمبر 2025.

ونجح منتخب بوركينا فاسو في أن يحصد بطاقة عبور من التصفيات إلى كأس الأمم، بعد الفوز أمام بوروندي الأحد في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الـ12 ليصبح ثان المتأهلين بعد المغرب المستضيف.

المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، تتشكل من 12 مجموعة، ليتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة إلى كأس الأمم.

وتشارك المغرب بصورة طبيعية في التصفيات ضمن المجموعة الثانية، وتنص اللائحة على أنه إذا لم يحصل أسود أطلس على أحد المركزين الأول والثاني بالمجموعة، يتأهل صاحب المركز الأول فقط إلى جانب المغرب.

ولن تحسم تلك الجولة أي متأهل من المجموعة الأولى، التي تضم تونس 6 نقاط، وجزر القمر 5 نقاط، وجامبيا ومدغشقر لكل منتخب نقطتين.

فيما لا تزال مواجهة الجولة الرابعة في المجموعة الرابعة عالقة بسبب عدم تأكيد إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا وإعلان الأخير عدم خوض المباراة.

وتضم المجموعة الرابعة: نيجيريا 7 نقاط، وبنين 6 نقاط، ورواندا نقطتين، وليبيا نقطة وحيدة.

13 منتخبا قد يضمنون التأهل بعد الجولة الرابعة

منتخب مصر

الفراعنة يتصدرون المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، سجل المنتخب 9 أهداف ولم تتلق شباكه أي هدف، ضمن 4 منتخبات تمتلك الأقوى دفاعا مع نيجيريا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

وتتنافس المنتخبات الثلاثة كاب فيردي، وبوتسوانا، وموريتانيا على المقعد الثاني المؤهل لكأس الأمم.

المنتخب المصري يحتاج لنقطة وحيدة في ضيافة موريتاينا بالجولة الرابعة ليضمن التأهل رسميا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى، وفي حالة الفوز سيضمن صدارة المجموعة.

منتخب نيجيريا

في حالة إقامة مباراة ليبيا ونيجيريا، فيمكن للنسور الفوز بالمباراة للتأهل بشرط فوز أو تعادل بنين أمام رواندا ضمن الجولة ذاتها.

وتشهد المباراة أزمة بسبب استمرار المنتخب النيجيري عالقا في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا وإعلان قائد الفريق ويليام تروست إيكونج عدم خوض المباراة.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

منتخب الجزائر

المنتخب الجزائري يتصدر المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، سجل 10 أهداف في المباريات الثلاث كأقوى خط هجوم إلى جانب المغرب وبوركينا فاسو

الخضر اكتسحوا توجو في الجولة السابقة بخماسية مقابل هدف.

ويكفي الجزائر تكرار الفوز أمام توجو للتأهل رسميا، فيما تتنافس منتخبات غينيا الإستوائية 4 نقاط، وتوجو نقطتان، وليبيريا نقطة وحيدة على بطاقة العبور الثانية.

منتخب أنجولا

الفهود يحتلون صدارة المجموعة الخامسة بـ9 نقاط، تليها السودان بـ4 نقاط، ثم غانا نقطتان، والنيجر في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

أنجولا تحتاج إلى الفوز للتأهل رسميا، أو التعادل مع عدم فوز غانا على السودان لضمان التأهل رسميا من تلك الجولة دون النظر لنتائج الجولات القادمة.

المنتخب السوداني يستضيف نظيره الغاني بعد التعادل في الجولات السابقة في أكرا.

فوز السودان بتلك المباراة سيقربه من التأهل حيث يكفيه وقتها الفوز أمام النيجر فقط للتأهل وإقصاء غانا حامل اللقب 4 نسخ.

كوت ديفوار

المنتخب الإيفواري جمع 9 نقاط تصدر بهم المجموعة الخامسة، يليه زامبيا 4 نقاط، وتشاد نقطتان، وسيراليون نقطة وحيدة.

الأفيال يكفيهم الفوز أمام سيراليون في الجولة الرابعة لضمان التأهل، وقد يكفيه التعادل نظريا إلا في حالة استثنائية صعبة وهي خسارته آخر مباراتين بفارق كبير من الأهداف أمام تشاد وزامبيا.

الكونغو الديمقراطية

المنتخب الكونغولي بقيادة سبيستاين ديسابر يتصدر المجموعة الثامنة بـ9 نقاط يواجه تنزانيا وصيف المجموعة بـ4 نقاط.

أما المنتخب الغيني صاحب المركز الثالث بـ3 نقاط، فيواجه إثيوبيا متذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

الفوز أو التعادل يضمن للكونغو صاحب المركز الرابع في أمم إفريقيا الأخيرة 2024، التأهل رسميا دون النظر لنتائج آخر مواجهتين.

مالي

منتخب مالي يتصدر المجموعة التاسعة بـ7 نقاط، ويواجه غينيا بيساو ثالث المجموعة بـ3 نقاط.

أما موزمبيق ثاني المجموعة بـ5 نقاط فتواجه إيسواتيني متذيل الترتيب بنقطة وحيدة.

فوز مالي أمام غينيا بيساو خارج الأرض، يضمن لها التأهل رسميا لكأس الأمم.

الكاميرون

الأسود يتصدرون المجموعة العاشرة بـ7 نقاط، يحلون ضيوفا على كينيا ثالث المجموعة بـ4.

أما زيمبابوي التي لم تتلق أي هدف وسجلت هدفا وحيدا وتحتل المركز الثاني بـ5 نقاط، فتواجه نامبيا متذيل الترتيب بدون جمع أي نقطة.

الكاميرون تحتاج للفوز أمام كينيا لحسم التأهل بعد الجولة الرابعة دون انتظار نتائج الجولتين المتبقيتين.

أوغندا وجنوب إفريقيا

المجموعة الحادية عشر، هي مجموعة ضمن مجموعتين قد يتم حسم المقعدين المؤهلين بعد الجولة الرابعة.

منتخبا أوغندا وجنوب إفريقيا جمعا 7 نقاط ويتنافسان على الصدارة، يليهما الكونغو بـ3 نقاط، ثم جنوب السودان في مؤخرة الترتيب.

فوز أوغندا أمام جنوب السودان، وفوز بافانا بافانا أمام الكونغو يضمن للمنتخبين التأهل بعد الجولة الرابعة.

ماذا يحدث في حالة فوز فريق وخسارة آخر؟

فوز أوغندا مع خسارة جنوب إفريقيا، لن تضمن لأوغندا التأهل.

وعلى العكس فوز جنوب إفريقيا سيضمن لها التأهل حتى في حالة خسارة أوغندا، وذلك لأن أوغندا تنتظرها مواجهة أمام الكونغو في الجولة الأخيرة.

السنغال

قد تنضم السنغال إلى بوركينا فاسو للمتأهلين لكأس الأمم عن تلك المجموعة حال الفوز أمام مالاوي.

منتخب بوركينا ضمن التأهل بـ10 نقاط في الصدارة بعد خوض الجولة الرابعة والفوز أمام بوروندي.

يليها المنتخب السنغالي بـ7 نقاط في المركز الثاني، ثم بوروندي ثالثا بـ3 نقاط، وأخيرًا مالاوي في ذيل المجموعة دون جمع أي نقطة.

واكتسح المنتخب السنغالي ضيفه مالاوي برباعية نظيفة في الجولة الثالثة من التصفيات.