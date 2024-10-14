منافس الأهلي - شباب بلوزداد يعلن رحيل مدربه الفرنسي

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 13:42

كتب : FilGoal

رضا سليم - الأهلي - بلوزداد

أعلن نادي شباب بلوزداد الجزائري انفصاله عن مدربه الفرنسي كورونتين مرتينز.

ويتواجد شباب بلوزداد في مجموعة واحدة مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأفاد النادي عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: "بعد إجتماع إدارة شباب بلوزداد ليل الأحد بالمدرب كورونتين مارتينز، تم الإتفاق رسميا على الانفصال بالتراضي بين الطرفين".

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وقرر النادي الجزائري فسخ عقد مدرب الفريق الفرنسي بعد 4 جولات من انطلاق الموسم الجديد.

فقد تعادل الفريق في 3 مباريات وخسر واحدة.

يذكر أن المدرب الفرنسي قاد بلوزداد للتأهل لمرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة ليوبار الكونغولي والجمارك من بوركينا فاسو.

وتولى مارتينز تدريب بلوزداد خلفا للبرازيلي ماركوس باكيتا الذي قاد الفريق للتتويج بلقب كأس الجزائر.

ويتواجد الأهلي رفقة شباب بلوزداد وأورلاندو بايرتس واستاد أبيدجان.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات الأهلي في دور المجموعات:

الجولة الأولى (26-27 نوفمبر)

الأهلي × استاد أبيدجان

الجولة الثانية (6-7 ديسمبر)

أورلاندو بايرتس × الأهلي

الجولة الثالثة (13-14 ديسمبر)

الأهلي × شباب بلوزداد

الجولة الرابعة (3-4 يناير)

شباب بلوزداد × الأهلي

الجولة الخامسة (10-11 يناير)

استاد أبيدجان × الأهلي

الجولة السادسة (17-18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

وجاءت القرعة بالكامل كالآتي:

المجموعة الأولى: مازيمبي الكونغولي - يانج أفريكانز التنزاني - الهلال السوداني - مولودية الجزائر.

المجموعة الثانية: صنداونز الجنوب إفريقي - الرجاء المغربي - الجيش الملكي المغربي - مانياما الكونغولي.

المجموعة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - أورلاندو الجنوب إفريقي - استاد أبيدجان الإيفواري.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي - بيراميدز - ساجرادا الأنجولي - دجوليبا المالي.

وكان الأهلي قد تأهل لمرحلة المجموعات بعد تخطي جور ماهيا الكيني في دور الـ 32.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الترجي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 12 مرة.

ووصل الأهلي إلى نهائي البطولة في آخر خمس نسخ وحصد اللقب أربع مرات منهم.

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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