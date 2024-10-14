فابريزيو رومانو: تواصل بين أرسنال ومنتخب البرازيل بسبب إصابة مارتينيلي

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 13:02

كتب : FilGoal

جابرييل مارتينيلي

تواصل نادي أرسنال مع الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل للاطمئنان على إصابة جابرييل مارتينيلي.

وشعر جابرييل مارتينيلي بآلام في الساق اليمنى خلال معسكر منتخب البرازيل.

وكشف فابريزيو رومانو أن أرسنال قد تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل من أجل الاطمئنان على حالة مارتينيلي.

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وأبلغ الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، نادي أرسنال أن اللاعب خضع لفحص طبي مساء الأحد وتبين وجود أمر عضلي صغير في المنطقة التي يشعر فيها بآلام.

ويخضع مارتينيلي للعلاج خلال الوقت الحالي ولم تتضح الرؤية بشأن مشاركته في المباراة المقبلة.

وشارك مارتينيلي في آخر خمس دقائق بمواجهة البرازيل أمام تشيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتغلب منتخب البرازيل على تشيلي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويواجه منتخب السامبا، بيرو فجر الأربعاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الرابع برصيد 13 نقطة وبفارق ست نقاط عن الأرجنتين متصدرة الترتيب عقب نهاية الدور الأول من التصفيات.

ولعب مارتينيلي هذا الموسم 10 مباريات مع فريق أرسنال بمختلف المسابقات.

وساهم مارتينيلي في 4 أهداف بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما خلال سبع مشاركات في الدوري الإنجليزي.

أرسنال مارتينيلي البرازيل
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