تقارير: صراع يونايتد وبرشلونة وبايرن على ضم "البديل الهداف"

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 12:32

كتب : FilGoal

احتفال جون دوران بهدفه أمام بايرن ميونيخ

كشفت صحيفة إل ناسيونال الكاتالونية، عن رغبة 3 أندية كبرى في ضم الكولومبي جون دوران مهاجم أستون فيلا الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

جون دوران

النادي : أستون فيلا

أستون فيلا

وكشفت الصحيفة عن اهتمام أندية النخبة مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، وبايرن ميونيخ الألماني في الظفر بخدمات اللاعب.

جون دوران البالغ من العمر 210 عاما، نجح في تسجيل 4 أهداف في الدوري الإنجليزي بـ7 مباريات، وهدف بدوري الأبطال في مباراتين، وآخر بكأس الرابطة في مباراة.

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ولم يبدأ دوران سوى مباراة واحدة أساسيا في كأس الرابطة، حيث نجح في التسجيل 5 مرات كبديل.

شارك دوران في 20 دقيقة أمام بايرن ميونيخ بدوري الأبطال وسجل هدفا، وشارك 28 دقيقة أمام وست هام وسجل هدفا، و29 دقيقة أمام ليستر سيتي، و21 دقيقة أمام إيفرتون، و27 أمام ولفرهامبتون، وسجل هدفا في كل منهم، ليلعب دورا محوريا في تواجد النادي بالقرب من صدارة جدول الترتيب سواء في الدوري الإنجليزي، أو دوري الأبطال.

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وتحدثت إل ناسيونال في تقريرها عن مميزات اللاعب الذي يجمع بين السرعة والقوة البدنية وغريزة تسجيل الأهداف، والتكيف سريعا مع متطلبات كرة القدم الإنجليزية، ليثير إعجاب الجماهير والأندية المنافسة.

وانضم دوران إلى أستون فيلا في يناير 2023 قادما من شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 18 مليون جنيه أسترليني.

ويرغب مانشستر يونايتد في حل مشاكله الهجومية بعد معاناته من المستوى التهديفي الثابت خلال السنوات الأخيرة، فيما يبحث برشلونة عن المواهب الهجومية في ظل القيود المالية على الفريق.

ويبدو اهتمام بايرن ميونيخ باللاعب هو الأكثر جدية، حيث يتطلع النادي لتأمين المواهب الشابة والمثيرة، حيث يعد دوران خيار طويل الأمد.

ووقع دوران مؤخرًا عقدًا جديدًا مع فيلا على الرغم من كونه متعاقدًا بالفعل حتى عام 2028، فيما لم يتم الكشف عن شروط التعاقد الجديدة.

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