أوسيمين يدعم منتخب نيجيريا ويدعو مسؤولي كرة القدم للتدخل

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 12:16

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

أعلن فيكتور أوسيمين نجم منتخب نيجيريا، تضامنه مع زملائه العالقين في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا، قبل مواجهة ليبيا ونيجيريا في الجولة الرابعة لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم المغرب 2025.

وكتب أوسيمين عبر حسابه على إنستجرام: "أشعر بخيبة الأمل إزاء المعاملة غير العادلة التي واجهها زملائي في مطار ليبيا، مثل هذه التصرفات تتعارض مع الروح الرياضية، أدعم فريقي وأعلم أنهم سيظلون أقوياء رغم كل العقبات.".

واستنجد مهاجم جالاتا سراي: "أدعو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومسؤولي كرة القدم للتدخل حيث لا يزال زملائي في الفريق والمسؤولين عالقين في مطار ليبيا، وهذا أمر غير إنساني.. نحن نقف معًا أقوى من أي وقت مضى".

هداف الدوري الإيطالي موسم 2022- 2023 مع نابولي، انضم إلى جالاتا سراي التركي الصيف الماضي.

ويغيب أوسيمين عن قائمة نيجيريا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة جالاتا سراي أمام قاسم باشا بالدوري التركي.

ولا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير الليبية.

وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة".. طالع التفاصيل من هنا

ويأتي ذلك بعد تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وكذلك ذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.

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وحقق منتخب نيجيريا فوزًا على حساب ليبيا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

ومن المقرر أن مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

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