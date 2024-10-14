"نظرا للإقبال الكبير".. الاتحاد الموريتاني يكشف تفاصيل بيع تذاكر مواجهة مصر

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 11:42

كتب : FilGoal

مصر - موريتانيا

نشر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم بيانا بشأن عملية بيع تذاكر مواجهة مصر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحل منتخب مصر ضيفا على موريتانيا بملعب شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة.

ويحتاج منتخب مصر نقطة واحدة من الجولات الثلاثة المتبقية لحسم التأهل إلى أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.

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ونشر الاتحاد الموريتاني لكرة القدم:

"تنبه اللجنة المنظمة لمباراة موريتانيا ومصر أن عملية بيع التذاكر قد تمت جدولتها بحيث تطرح كميات محدودة منها يوميا حتى يتم بيعها تدريجيا على مدى يومين".

"ويأتي ذلك نظرا للإقبال الكبير على المباراة وستتواصل هذه العملية اليوم الإثنين في نفس الأماكن المعلنة سابقا (الملعب الأولمبي - ملعب لكصر) من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة مساء، ثم تستأنف عند الثالثة ظهرا حتى الثامنة مساء".

"يمنع بيع أكثر من تذكرتين لشخص واحد، لا توجد تذاكر للبيع قرب ملعب شيخا بيديا في يوم المباراة، وتفتح أبواب الملعب عند الواحدة ظهرا يوم المباراة".

ويلتقي منتخب مصر مع موريتانيا يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا استعدادا لمواجهة الجولة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا 2025.

واستغرقت رحلة سفر بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا 8 ساعات.

ويغيب محمد صلاح ومصطفى محمد عن قائمة المنتخب من أجل إراحتهما، وكذلك نبيل عماد بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وسجل محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ثنائية الفراعنة، ليصل تريزيجيه إلى هدفه رقم 21 ويتساوى مع جمال عبد الحميد كتاسع الهدافين التاريخيين للمنتخب.

وبهذا الفوز يرفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، بالتساوي في عدد النقاط مع كاب فيردي الثاني وبوتسوانا الثالث.

ويحتاج منتخب مصر إلى نقطة واحدة فقط لضمان التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية 2025.

موريتانيا مصر أمم إفريقيا
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