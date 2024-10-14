قائد نيجيريا: لن نخوض مباراة ليبيا.. تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

بعثة نيجيريا في مطار الأبرق بمدينة البيضاء

أعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه لمباراة ليبيا في الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

ولا تزال بعثة المنتخب النيجيري عالقة في مطار الأبرق بمدينة البيضاء في ليبيا بسبب توقف منظومة الجوازات بالمطار، بحسب التقارير الليبية.

وأعلن ويليام تروست إيكونج قائد منتخب نيجيريا، عدم خوض فريقه مباراة ليبيا: "طالبنا الحكومة النيجيرية بالتدخل، وبصفتي قائدا للفريق قررنا ألا نلعب هذه المباراة".

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وكتب تروست إيكونج عبر حسابه على منصة إكس: "تواجدنا لأكثر من 12 ساعة في مطار مهجور في ليبيا بعد تحويل مسار طائرتنا أثناء الهبوط، وإلغاء هبوطنا في بنغاري دون سبب، أغلقوا بوابات المطار وتركونا بدون اتصال أو طعام أو شراب".

وأضاف: "مررت بمواقف مماثلة من قبل أثناء اللعب في إفريقيا لكن هذا السلوك مشين، ويجب على الاتحاد الإفريقي التدخل وأن ينظر فيما يحدث ها".

وأكمل: "دعهم يحصلون على نقاط المباراة، لن نسافر عبر الطريق البري هنا في ليبيا حتى مع وجود الأمن، لا يمكننا أن نتخيل كيف سيكون الفندق أو الطعام المقدم لنا".

واختتم: "نحترم أنفسنا وخصومنا عندما يكونون ضيوفنا، تحدث أخطاء ولكن تعتمد الخطأ بهذا الشكل لا علاقة له بكرة القدم".

يذكر أن إيكونج توج بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا 2024 في كوت ديفوار، رغم خسارة النسور المباراة النهائية أمام كوت ديفوار 2-1.

يأتي ذلك بعد تعرض بعثة المنتخب الليبي لمضايقات في نيجيريا قبل خوض مباراة الجولة الثالثة، وتفتيش طويل خلال الرحلة بالإضافة إلى عدم وجود دورية شرطة بصحبة البعثة، وكذلك ذكر فيصل البدري قائد ليبيا أن اللاعبين انتقلوا عبر حافلات غير مكيفة وسيارات من السفارة الليبية نقلتهم عبر طرق غير آمنة وغابات، واستغرقت الرحلة خمس ساعات وسط ظروف صعبة في نيجيريا.

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وحقق منتخب نيجيريا فوزًا على حساب ليبيا بهدف قاتل في الدقيقة 86 في الجولة الثالثة، على ملعب جودسويل أكبابيو الدولي في أويو يوم الجمعة، بفضل هدف متأخر من فيسايو باشيرو.

ومن المقرر أن مباراة الجولة الرابعة يوم الثلاثاء على ملعب شهداء فبراير في مدينة بنغازي.

ويحتل المنتخب النيجيري صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليه بنين بـ6 نقاط، ورواندا في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا ليبيا بنقطة وحيدة.

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