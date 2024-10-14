مدرب حراس منتخب 2008: وجدنا 4 لاعبين فوق 18 عاما.. وهذه هي الخطوة المقبلة

كشف أحمد فوزي مدرب حراس مرمى منتخب 2008 عما حدث في أزمة اكتشاف 7 لاعبين فوق السن المحدد في قائمة المنتخب.

وقال فوزي في تصريحاته لقناة صدى البلد: "أشكر الجهاز الطبي على عمله وحرصه على الكشف عن الأعمار وأشكر علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة لحرصه على إجراء هذا التحليل لتفادي مخاطر ظهور هذا الأمر خلال تصفيات أمم إفريقيا في المغرب".

وأضاف "أجرينا الأشعة قبل 20 يوما وظهرت نتائجها ونحن في البطولة التحضيرية. فوجئنا بظهور المشكلة لدى لاعبين من القوام الأساسي ولم نكن نتوقع أنهم فوق السن المحدد".

وأوضح "4 من اللاعبين الـ 7 كانوا من القوام الأساسي. لدينا 54 لاعبا لتفادي كل المعوقات المحتملة من إصابات وخلافه وبالتالي تمكننا من التعامل مع الوضع".

وأكمل "للتوضيح لأن هذا الأمر قد يؤثر على مسيرة اللاعبين، الأشعة تتم على عظمة تحت الرسغ لا تكتمل إلا بعد إتمام اللاعب لـ 17 عاما، ووجدنا 4 لاعبين فوق الـ 18 عاما، وهؤلاء لا يوجد حل سوى استبعادهم".

وواصل "سيتم إجراء أشعة جديدة للاعبين لإرضاء ضميرنا وتحسبا لإمكانية حدوث أي خطأ في التحليل السابق".

وتابع "إذا ظهر التلاعب في عمر اثنين من اللاعبين يتم استبعادهما، ولكن إن ظهر التلاعب على 3 يتم استبعاد المنتخب بالكامل".

وكشف "سيتم إجراء الأشعة الجديدة لـ 13 لاعبا. الـ 7 الذين تحيط بهم الشكوك و6 من اللاعبين الذين لم يتم فحصهم من قبل".

واختتم "أقول لأولياء الأمور: إن سننت ابنك وعدلت بضعة أشهر في عمره فأنت أولا تحرم لاعب آخر من مكانه، وثانيا سيتم كشف تسنين ابنك وشطبه وسيدعو الله عليك لبقية حياته".

ماذا حدث؟

كشف علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة حقيقة التلاعب في أعمار لاعبي منتخب مصر للناشئين من مواليد 2008.

وقال نبيل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "تحاليل 7 لاعبين في منتخب 2008 أظهرت أن أعمارهم ليست مطابقة للمرحلة العمرية".

وأضاف "سيتم إجراء تحليل آخر لهم بنفس الجهاز الذي سيتم استخدامه في المغرب للمشاركة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد ذلك سنتخذ القرار اللازم".

وأوضح "اتفقنا مع أحمد الكاس مدرب منتخب 2008 ألا يشارك هؤلاء اللاعبين رسميا أو وديا حتى يتم التأكد من أعمارهم".

وواصل "تحاليل تحديد العمر لا تتم بالشكل الصحيح دائما. هناك معامل لا تصدر النتائج الدقيقة وهناك حالات تلاعب وفي بعض الأحيان يذهب شخص آخر للتحليل باسم اللاعب وفي النهاية تكون الأوراق سليمة".

وأكمل نبيل "الأندية هي المسؤولة عن مسألة أعمار اللاعبين بصرف النظر عن الأوراق.. وفي مرحلة 2009 تحديدا تتكرر هذه المشكلة وهناك عدة لاعبين أكبر من فئتهم العمرية بـ 3 أو 4 سنوات".

واختتم "إن ثبت وجود تلاعب في أعمار اللاعبين سأرسل توصياتي لمجلس إدارة اتحاد الكرة باتخاذ الإجراءات ضد اللاعبين وأنديتهم".