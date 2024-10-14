حسين السيد: المصري لم يطلب تجديد عقدي.. واستشرت صلاح ولكن

كشف حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا الجديد تفاصيل رحيله عن المصري.

وأعلن المصري رحيل الظهير الأيسر قبل موسم على نهاية تعاقده. (طالع التفاصيل)

وقال حسين السيد لاعب سيراميكا كليوباترا الجديد عبر قناة DMC: "لم يجلس معي أي مسؤول من المصري لتجديد تعاقدي، ولم أرفض التجديد لمدة موسمين كما أشيع".

وأضاف "عقدي كان ينتهي مع المصري في 2025، وعندما وصل عرض من سيراميكا كليوباترا وافقت على الانتقال، والمصري وافق عليه".

وأوضح "تعاقدي يمتد مع سيراميكا لمدة 3 مواسم، وفي طريق الآن للإمارات للمشاركة في السوبر المصري".

وأردف "أشكر زملائي في المصري وعلي ماهر، وكذلك الجمهور ولم أجد منهم سوى كل حب".

وواصل "أرسلت رسالة لمحمد صلاح قبل الانتقال لسيراميكا كليوباترا لكنه لم يرد عليّ حتى الآن، وعندما يرد سيجد الانتقال قد تم".

وأتم "صلاح عِشرة عمر، أعرفه منذ 2010 في منتخب الشباب، ولم يتغير منذ ذلك الحين وأتمنى له التوفيق".

وسبق أن كشف FilGoal.com في وقت سابق توصل سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وسينضم الظهير الأيسر بعقد يمتد لـ3 سنوات، وسيسافر مباشرة إلى الإمارات للانضمام لمعسكر الفريق.

وسيخوض سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري في الإمارات، يواجه الأهلي يوم 20 أكتوبر في قبل النهائي.

ويمتد تعاقد حسين السيد مع المصري حتى صيف 2025.

ويلتقي سيراميكا أمام الأهلي، فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 24 أكتوبر.

ولعب حسين السيد 21 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.