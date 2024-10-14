جدو: لاعبو بيراميدز وصلوا لحالة جيدة في نهاية المعسكر.. وجاهزون للسوبر المصري

الإثنين، 14 أكتوبر 2024 - 00:21

كتب : FilGoal

محمد ناجي جدو - بيراميدز

شدد محمد ناجي جدو مدرب بيراميدز على استفادة عناصر الفريق من المعسكر الإعدادي في تركيا قبل السوبر المصري.

واختتم بيراميدز معسكره بالخسارة من كونيا سبور التركي وديا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب بيراميدز عبر MBC مصر 2: "خضنا مباراة ودية خفيفة في بداية فترة الإعداد، وواجهنا فريقا وفزنا 18-0 بدلا من خوض تقسيمة بين اللاعبين".

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وأضاف "وصل اللاعبون لحالة فنية وبدنية جيدة في نهاية المعسكر، وكذلك بدأ انسجام الجدد والتعرف على أفكار المدير الفني".

وواصل "قدمنا مباراة جيدة ضد كونيا سبور، وخضنا اللقاء بتشكيلين على شوطين، وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول".

وتابع "رمضان صبحي يتدرب بشكل جيد ووصل لحالة بدنية جيدة، ويدخل الموسم المقبل بقوة، ولا يوجد أي جديد في قضية المنشطات التي أثيرت من جديد".

وأوضح "فاخري لاكاي رحل بسبب وجود أكثر من 5 لاعبين أجانب، وزلاكة طلب الخروج معارا من أجل الحصول على عدد دقائق أكبر، وفي المقابل انضم صديق أوجولا وهو من لاعبي الدوري الموسم ونأمل أن يحقق أداءً جيدا معنا".

وعن مواجهة الزمالك في السوبر أجاب: "مباراة الزمالك صعبة وفوزه بالسوبر الإفريقي مثل له دفعة معنوية كبيرة، وجاهزون للمباراة ومعنويات مرتفعة، ونأمل أن نقدم مباراة جيدة وأن نصل للنهائي".

وأتم "نتمنى حصد الألقاب في الموسم المقبل، حققنا لقب الكأس في الموسم الماضي، ونريد تحقيق المزيد من البطولات والبداية من السوبر المصري".

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة يومين.

وسيعود الفريق للتدريبات يوم الأربعاء المقبل بملعب النادي.

ويختتم بيراميدز تدريباته بالقاهرة مساء الخميس، ويسافر في التاسعة مساء بعد التدريب مباشرة، إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة لخوض مباريات السوبر المصري.

وتقرر أن يخوض بيراميدز أول تدريباته في أبوظبي يوم الجمعة بأحد الملاعب المخصصة لفرق البطولة، قبل أن يختتم تدريباته على استاد آل نهيان مساء السبت، وهو الملعب الذي يستضيف مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف النهائي، عصر الأحد.

وكان الفريق قد فاز على ينيل أنتاليا في الودية الأولى بنتيجة 18-0.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وكان بيراميدز قد توج بأول البطولات في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في الموسم الماضي على حساب زد.

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