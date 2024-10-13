بيراميدز يخسر من كونيا سبور بهدف وديا استعدادا للسوبر المصري

خسر بيراميدز من كونيا سبور التركي بنتيجة 1-0 في مباراة ودية خلال معسكر الفريق بتركيا استعدادا للمشاركة في السوبر المصري.

وخاض بيراميدز المباراة بتشكيلين مختلفين على مدار الشوطين.

وسجل ميليح بوستان هدف كونيا سبور في الشوط الثاني.

وكان الفريق قد فاز على ينيل أنتاليا في الودية الأولى بنتيجة 18-0.

ويستعد بيراميدز للمشاركة في كأس السوبر المصري مع كل من الزمالك وسيراميكا كليوباترا والأهلي.

وكان بيراميدز قد توج بأول البطولات في تاريخه بعد الفوز بكأس مصر في الموسم الماضي على حساب زد.

وجاءت قائمة بيراميدز لمعسكر تركيا كالتالي:

الحراس: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر – أحمد ميهوب.

الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – علي جبر – أسامة جلال – طارق علاء – كريم حافظ.

الوسط: أحمد عاطف "قطة" – طامويل أومسا – أحمد توفيق – رمضان صبحي – محمود عبد العاطي – مهند لاشين – محمد رضا "بوبو.

الهجوم: يوسف أسامة – عبد الرحمن مجدي – صديق أوجولا – محمد فوفانا – أحمد فوزي – عماد ميهوب – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.