تصفيات أمم إفريقيا - بمشاركة سمبوري وبلاتي.. بوركينا فاسو أول المتأهلين بثنائية ضد بوروندي

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 21:48

كتب : FilGoal

بوركينا فاسو

حجز منتخب بوركينا فاسو أولى بطاقات التأهل لـ أمم إفريقيا 2025.

وانتصر المنتخب المُلقب بـ الخيول على بوروندي بنتيجة 2-0 في افتتاح مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وأقيمت المباراة في ملعب فيليكس بوانيه في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار.

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وقاد سعيدو سيمبوري لاعب البنك الأهلي وبلاتي توريه لاعب بيراميدز خط وسط بوركينا فاسو.

وتقدم الخيول بهدف محمد كوناتي في الدقيقة 5.

وأحرز بيرتراند تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 90+4 من علامة الجزاء ليؤكد الانتصار.

وعقب إطلاق الحكم لصافرة النهاية اجتاحت جماهير بوركينا أرضية الملعب احتفالا بالتأهل.

الفوز رفع رصيد الخيول لـ 10 نقاط بعد 4 جولات في صدارة ترتيب المجموعة.

فيما يحتل منتخب السنغال المركز الثاني برصيد 7 نقاط من 3 مباريات قبل لقاء مالاوي يوم الثلاثاء المقبل.

وظل رصيد بوروندي 3 نقاط فيما تتذيل مالاوي الترتيب بدون نقاط.

وستكون تلك المشاركة الـ 14 للخيول في أمم إفريقيا المقرر إقامتها في المغرب، والثالثة على التوالي.

ويعد أفضل إنجاز هو تحقيق المركز الثاني في نسخة 2013.

وفي النسخة الأخيرة التي أقيمت في كوت ديفوار ودعوا من دور الـ 16.

يذكر أن بوركينا فاسو تنافس مصر في تصفيات كأس العالم 2026، واستطاع منتخب مصر تحقيق الفوز في شهر يونيو الماضي بنتيجة 2-1 على الخيول.

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