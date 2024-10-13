مران الأهلي - محاضرة من كولر وجانب بدني استعدادا للسوبر المصري

استأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد على ملعب التتش، استعدادا ‏للسوبر المصري الذي يقام في الإمارات خلال الشهر الجاري.‏

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث ‏عن البرنامج التدريبي وكافة الأمور الفنية.‏

وخاض لاعبو الفريق جزءا بدنيا ثم تدريبات متنوعة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على ‏تنفيذ الجوانب الخططية.‏

وحصل اللاعبون على راحة أمس عقب المباراة الودية أمام حرس الحدود التي أقيمت ‏يوم الجمعة الماضي على استاد التتش، ضمن تحضيرات الفريق للسوبر المصري.‏

وانتصر الأهلي بنتيجة 3-0 على الحرس بفضل أهداف محمد مجدي "أفشة" وسمير محمد وحسين الشحات.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما يوم 24 أكتوبر الجاري تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، على استاد محمد بن زايد.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.