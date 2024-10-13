دوري المحترفين - عنتر يخطف فوزا مثيرا لـ المقاولون العرب في +97 أمام الداخلية

خطف محمد عنتر فوزا قاتلا لـ المقاولون العرب على حساب الداخلية في الجولة الثانية من دوري المحترفين بالفوز 2-1.

ولأول مرة ينتصر ذئاب الجبل على الداخلية منذ يناير 2023، إذ فاز الداخلية منذ ذلك الحين في مباراتين وتعادلا في واحد.

وتألق محمود أبو السعود في الشوط الأول ومنع مرماه من استقبال الأهداف لينتهي سلبيا.

وسجل شارلز باسي هدف تقدم ذئاب الجبل في الدقيقة 63 بعدما حوّل عرضية أرضية.

وأهدر شريف دابو ركلة جزاء بعد دقائق مضيعا فرصة التعادل للداخلية.

وعدّل إسلام عبد النعيم النتيجة للداخلية في الدقيقة 84 مستفيدا من التخبط الدفاعي.

وفي الأنفاس الأخيرة وتحديدا في الدقيقة 90+7 خطف محمد عنتر الفوز القاتل برأسية بعد عرضية متقنة من أمير عابد.

وأطلق أمين عمر صافرة النهاية معلنا فوز ذئاب الجبل وتصدر الترتيب مبكرا.

وتصدر الذئاب بقيادة محمد مكي الترتيب برصيد 6 نقاط، وهو أول فريق يحقق انتصارين في أول مباراتين هذا الموسم.

فيما تذيل الداخلية الترتيب رفقة عيد مرازيق الترتيب بدون رصيد بعد الخسارة من بلدية المحلة أيضا في الجولة الأولى.

وتأجلت مباراة بلدية المحلة مع سبورتنج في موعد لاحق. (طالع التفاصيل)

وتستكمل مباريات الجولة غدا الإثنين.

المنصورة × السكة الحديد – 3:30 عصرا

بترول أسيوط × وي – 3:30 عصرا

ديروط × الترسانة – 3:30 عصرا

أسوان × كهربا الإسماعيلية – 3:30 عصرا

وادي دجلة × لافيينا – 6 مساء