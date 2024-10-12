دوري المحترفين – سبب تأجيل مباراة البلدية ضد سبورتنج

السبت، 12 أكتوبر 2024 - 15:46

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة بلدية المحلة ضد منافسه سبورتنج في الجولة الثانية من دوري المحترفين.

وكان من المقرر أن يقام اللقاء غدا الأحد على ملعب البلدية.

وتم تأجيل المباراة لموعد يحدد فيما بعد لرفض الأمن إقامة اللقاء على استاد البلدية لعدم توافر الاشتراطات الإنشائية والفنية.

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وفاز بلدية المحلة على الداخلية بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من دوري المحترفين في مباراة أقيمت بين فريقين هبطا من الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وسجل أحمد الشامي هدف بلدية المحلة الوحيد في المباراة.

ويتكون دوري المحترفين من 20 فريقا ويقام بالنظام الاعتيادي من دورين.

وتتأهل الفرق الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الثانية يوم الإثنين المقبل.

دوري المحترفين بلدية المحلة سبورتنج الداخلية
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