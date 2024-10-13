ألكسندر أرنولد: لا أريد أن أكون اللاعب الذي حقق ألقابا وهو شاب

الأحد، 13 أكتوبر 2024 - 18:42

كتب : FilGoal

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يأمل ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا تحقيق مزيد من الألقاب خلال المتبقي من مسيرته.

ترينت أرنولد

النادي : ليفربول

ليفربول

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة فنلندا في دوري الأمم الأوروبية.

كما خاض صاحب الـ 26 عاما 9 مباريات بقميص ليفربول وصنع هدفين في الموسم الجاري.

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وقال أرنولد عبر قناة ITV: "بدأت أفضل مراحل مسيرتي الآن، ولا أريد أن يتذكرني الناس بأنني اللاعب الذي حقق الألقاب عندما كان شابا".

وأضاف "تحدثت مع إيبرتشي إيزي أثناء سفرنا إلى أيرلندا وأخبرته بأنه هناك إمكانية بألا أحقق ألقابا أخرى في مسيرتي، وهناك فرصة للفوز بالكثير".

وواصل "ستعرف ذلك فقط في صباح يوم اعتزالك، وستنظر لنفسك في المرآة، وسيكون لديك شعور الرضا أو الندم على ما حققته".

وأتم "لكن لا أعتقد أنه يمكنك تقييم الأمر فقط بالألقاب أو الميداليات والأهداف أو التمريرات الحاسمة، الأمر يتعلق بتعظيم إمكانياتك التي قيل إنني امتلكها منذ صغري، ولاحقا سأكون أكثر من راضٍ".

وخسر أرنولد لقب يورو 2020 و2024 بالخسارة من إيطاليا وإسبانيا على الترتيب.

وحصد أرنولد مع ليفربول 8 ألقاب منذ تصعيده للفريق الأول من بينها الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020 ولقب دوري أبطال أوروبا 2018-19 وكأس العالم للأندية 2020.

وارتدى أرنولد قميص ليفربول في 319 مباراة سجل 19 هدفا وصنع 83 في جميع المسابقات.

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